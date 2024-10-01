山陀兒颱風變強颱！明天有停班停課嗎　5千人緊盯「這頻道」直播

山陀兒颱風今（1）日凌晨升級為強烈颱風後，威力又再增強，且由於準備轉彎，速度近乎滯留在台灣西南側海域。氣象署簡任技正伍婉華提醒，山陀兒颱風預估明（2）日登陸南台灣，且中心最強的完整結構，會直接撞進來，民眾絕不能輕忽颱風的威脅。而民眾最關心會不會停班停課，由「地牛Wake Up!」團隊製作和維護的「台灣地震監視」YouTube頻道，串接了中央氣象署、水利署，還有各地的鏡頭君們，讓關心颱風動向的民眾可以一次接收所有資訊。
YouTube頻道「台灣地震監視」再展神威！今年4月花蓮大地震期間，還曾創下10萬人以上同時在線的觀看紀錄，頻道從2017年10月25日起開始直播，由「地牛Wake Up!」開發團隊製作與維護，雖以「地震」為名，但在颱風影響台灣期間，會額外進行颱風監視特別直播，目前已經擁有50萬的訂閱人數。
「台灣地震監視」針對山陀兒颱風也推出了直播，串連了颱風相關資訊，包含了中央氣象署、水利署、公路局（智慧化省道即時資訊服務網）、北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處等即時的影像監控，同時還提供了聊天互動地圖，當在聊天室的留言中出現鄉鎮市區名時，留言會一併出現在地圖上。民眾對於颱風的關注度相當高，長時間都維持著超過5000人同時線上。
目前台北雖然天氣穩定，但山陀兒颱風已經在今天凌晨轉為強烈颱風，預估將以最強狀態，在明（2）日中午左右，於高屏地區登陸，颱風登陸地點可能擴大至台南。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天上午，山陀兒颱風主要降雨還是在花東，高屏地區中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其颱風登陸前6小時到登陸後6小時，風雨最猛烈；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨會顯著增強。
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「台灣地震監視」針對山陀兒颱風也推出了直播，串連了颱風相關資訊，包含了中央氣象署、水利署、公路局（智慧化省道即時資訊服務網）、北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、東部海岸國家風景區管理處等即時的影像監控，同時還提供了聊天互動地圖，當在聊天室的留言中出現鄉鎮市區名時，留言會一併出現在地圖上。民眾對於颱風的關注度相當高，長時間都維持著超過5000人同時線上。
目前台北雖然天氣穩定，但山陀兒颱風已經在今天凌晨轉為強烈颱風，預估將以最強狀態，在明（2）日中午左右，於高屏地區登陸，颱風登陸地點可能擴大至台南。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，今天上午，山陀兒颱風主要降雨還是在花東，高屏地區中午開始風雨進一步增強，越晚風雨越強勁，南台灣週三「全天狂風暴雨」，尤其颱風登陸前6小時到登陸後6小時，風雨最猛烈；北台灣的風雨，要等到颱風登陸、週四凌晨翻越中央山脈後，配合東北季風南下，風雨會顯著增強。
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