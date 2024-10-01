山陀兒颱風襲台！保險業啟動保戶關懷措施　房貸本息展延最長5年

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中央氣象局已於9月30日凌晨2時30分發布山陀兒颱風陸上颱風警報，預計風雨影響最大時間為今（1）日至3日上午。為因應颱風可能帶來的衝擊，國內保險業者包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦人壽、凱基人壽、台灣人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽、合庫人壽、保誠人壽、安聯人壽、宏泰人壽等，針對受災保戶提供包括快速理賠、理賠預付金、續期保費及保單借款利息緩繳最長半年及保單補發免收工本費，另可申請房貸本息展延，依貸款類型及毀損情形，最長可申請展延5年。因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務，其中受災保戶應繳月為113年9月的續期保險費、保單借款利息等，都給予緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶，即日起至113年11月底前，如有首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶既有的房屋貸款本金及利息，即日起至113年11月底前，凡檢附村里長開立的受災證明書，即給予緩繳3個月的貼心服務。富邦人壽將提供受災保戶快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳6個月、保單借款利息緩繳3個月、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大緊急應變方案與關懷措施，申請期間即日起至113年12月31日止，其中應繳月為113年9月至114年元月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月方案；保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷的保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；若保戶因事故於7大合作院所住院，包括淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。新光人壽啟動「防颱五保」關懷服務，包括提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠及房屋貸款本金寬延優惠，其中受災區域保戶給予應繳月113年10月的續期保險費緩繳3個月優惠；保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起3個月內新增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息；經受災保戶申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延1年。南山人壽亦迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠及住院關懷預付保險金等，其中於災害發生日前已辦理保單借款的受災戶，於災害發生日起1年內，可申請展延借款本息6個月，展延期間免收保單借款利息；受災戶續期保費的應繳日於災害發生日起3個月內者，繳費期限可申請延長3個月。另外，南山人壽提供受災保戶房貸展延，並依貸款類型及毀損情形，若是展延1年，以災區的房屋為擔保的其他貸款及其他擔保貸款；展延2年為災區自用住宅購屋貸款房屋因災害部分毀損未致不堪使用者，或災區非自用住宅購屋貸款的房屋因災害毀損致不堪使用，或部分毀損未致不堪使用者；展延5年，災區自用住宅購屋貸款房屋因災害毀損致不堪使用者。凱基人壽也提供受災保戶6大服務措施，包括保費緩繳、保服優惠、快速理賠、住院預付金、房貸紓困及旅平險彈性調整等6大服務措施，其中續期保費應繳日期為今年9月30日至12月30日者，自即日至113年12月30日前提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月；至114年09月30日已申請辦理或新增的保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠；給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳3個月。針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於10月09日前提出契變申請辦理取消或延期。此外，凱基人壽保戶若在這次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的「住院預付金」。三商美邦人壽針對山陀兒颱風啟動5大保戶服務因應機制，包括保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、房屋貸款本金緩繳、快速理賠等，其中至113年10月31日止，受災保戶淨增加之保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限；續期保險費應繳費日為113年7月至113年12月的受災保戶，繳費期限可延長至114年2月28日止；即日起至113年11月30日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。台灣人壽也已啟動受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息展延6個月、補發保單工本費優惠及展延房屋貸款本金及利息1年；中信產險則成立「颱風災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，其中續期保費應繳月為本月份及前一個月份的正常繳費件，可申請緩繳3個月。全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠等4大服務，其中續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自113年9月1日起至113年11月30日保單，受災保戶可緩繳保費3個月；應繳利息區間為自113年9月1日起至114年2月28日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。保誠人壽也推出6大保戶關懷措施包含保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月、快速理賠等提供全方位保障服務，主動關懷，並提供受災保戶即時的協助。安聯人壽同樣啟動保戶關懷服務，包含快速理賠、保費緩繳及優惠等服務，其中供受災保戶續期保費緩繳3個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳3個月。另外，若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起3個月內申請保險單補發，安聯人壽免收補發工本費用的貼心服務。宏泰人壽提供包括理賠、諮詢、製單、收費及繳息等5大關懷服務措施，其凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關受災證明，均可提出申請保險費緩繳3個月；保單借款週年日及保險費墊繳週年日為本次災害發生日當月前後一個月者，出具相關受災證明，可提出申請其借款及墊繳利息緩繳3個月；保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。