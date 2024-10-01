沈慶京假獻金真行賄柯文哲？吳靜怡轟：應停止並沒收政黨補助款

我是廣告 請繼續往下閱讀

檢廉偵辦京華城案又獲重大進展，有週刊報導，就在上週突破沈慶京心腹、台北市前兵役局長朱亞虎等被告心防，確認沈慶京2020年利用7名員工當人頭，以政治獻金方式行賄柯後，檢廉另查出柯的USB隨身碟記載，沈慶京2022年也涉以相同模式行賄逾1,500萬元。對此，政治評論員吳靜怡今（1）日痛斥，整個黨成為柯文哲犯罪工具，應該停止並沒收政黨補助款。「民眾黨獻金專戶慘淪為柯文哲收受行賄的遮羞布！」吳靜怡在臉書發文表示，先從「前金期」講起，朱亞虎坦承參與第一階段容積率拍板增加至560％後，以人頭名義捐款，2020年3月10日柯文哲招開京華城關鍵會議後，由同事拿現金給京華城員工，再以員工名義匯款捐政治獻金給民眾黨。「而且恐怕不只7名員工，有可能更多非員工的人頭」，吳靜怡說，同時段，會不會陳佩琪以ATM存款逾十次共157萬餘元不明資金的舉動跟本案也有關係呢？柯文哲和李文宗就是集體犯罪操作金流，民眾黨淪為集體說謊包庇的組織，而「USB隨身碟」就是高虹安涉貪的小兔關鍵帳本翻版！吳靜怡指出，「USB隨身碟」裡面存有關鍵性記帳本，不只有入帳，更記載著高虹安、賴香伶等相關出帳！民眾黨集體公然瞎扯1500是下午3點，到底是騙人無知還是不要臉？吳靜怡提及，「2022/11/1小沈1500沈慶京」讓柯文哲網軍全面進攻網路輿論並到處出征，更搭配千人遊行公然說謊，硬是扯「連媽媽都知道1500是下午3點」洗腦小草，前柯文哲顧問蔡正元更在節目直指是女記者陪睡換來獨家，企圖要掩蓋「USB隨身碟」關鍵證據事實的存在。吳靜怡質疑，小草抖內的錢，明明進了木可公關，許甫為什麼愛說謊？民眾之聲是民眾黨官方頻道，選舉期間2023年8月至2024年8月，累積小草抖內的台幣約189萬4925元、美金約5萬8246元，許甫在接受訪問時完全否認，甚至還說可以公開證實，但許甫接受調查局徵詢時，才供出全數綁定到木可的外幣銀行帳戶。「由此可知，柯文哲和民眾黨從8月開始，天天都在說謊」，吳靜怡酸，「黨部、競總、木可公關、智庫、基金會」五大金庫都是柯文哲環環相扣、靈活運用的操盤工具，木可公關匯款到柯文哲450萬的私帳，看起來真像是低級的分贓。吳靜怡認為，「柯文哲的金字力學」就是利用複雜性產生不確定性，利用異常且繁複的手法，將不法資金化整為零，目前檢調盤查為第一階段的金流，有沒有可能2024的柯文哲競選總統政治獻金就如同京華園區一樣，屬於放大版且破億的第二階段金流呢？吳靜怡質疑，有待持續追查近2億元現金及高達6成的匿名捐款是否為後謝，另外，4300萬商辦會不會也是「假付錢、真收賄」的手法呢？整個民眾黨成為柯文哲犯罪工具的同時，還繼續拿著納稅人的錢，不斷公然說謊造謠，簡直是污辱了民主國家的體制。為何要幫助犯罪集團壯大呢？應該停止並沒收政黨補助款。