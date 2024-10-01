山陀兒颱風直撲高雄　陳其邁籲市民「減少不必要外出」

我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風來襲，將從高雄市沿海登陸，恐有6米以上浪高及強風豪雨。高雄市長陳其邁提醒，沿海漁港停泊船隻，加強繫纜加固等作業，並持續監控船舶狀況，回報應處作為；請海洋局加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施，對於沿岸漁港漁船停靠上岸之漁工做好收容安置作業。陳其邁表示，今（1日）上午主持災防會議後，也有跟總統賴清德連線，他表示總統非常關心高雄的防災救災整備。不過，陳其邁也特別提醒市民，高雄中午前看起來無風無雨，但中午過後、風雨會逐漸加大，颱風中心更測得17級風，與47年前在高雄造成重大災情的賽洛瑪颱風很像。陳其邁指出，若按氣象署的預測，山陀兒颱風登陸地點可能會在台南、高雄、屏東間，將對市區、尤其平地影響更嚴峻，民眾應減少不必要外出。放颱風假是為做好防颱準備，他已下令警局等相關單位，針對山區沿海不必要的行為，立刻驅離、罰款。