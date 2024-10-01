山陀兒颱風太兇！菜價狂飆「高麗菜250元1顆」　菜販：明天會更貴

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▲不用問價格就可以放秤上的有洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、蒲瓜、金瓜、蒲瓜、絲瓜、冬瓜。（圖／廖炯程提供）

山陀兒颱風來勢洶洶！民眾做足防颱準備，從昨（30）日開始有囤糧潮，加上週一菜市場休市，今（1）日各個早市人潮湧出，菜販透露漲幅最兇的包括「油菜、青江、蚵白、小白、空心菜」，高麗菜每斤約在60元至80元，單顆價格約170元到250元，尖頭高麗菜要120元／斤起跳，預期明天又會有一波漲幅，推薦好保存又不漲價的可以買「洋蔥、紅蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯、地瓜、蒲瓜、金瓜、蒲瓜、絲瓜、冬瓜」山陀兒颱風海陸警齊發，新莊公有市場菜販廖炯程接受《NOWnews》訪問指出指出，今（1）日市場出現搶購潮，尤其是油菜、青江、蚵白、小白、空心菜等綠色蔬菜漲幅高，不過由於市場已提早跟農夫預定，產地直送落在每斤50元60元，北農價格每斤再多10元至20元，其中高麗菜每斤在60元至80元，一顆要價170元至250元，上禮拜每斤約在50元上下，每顆約100元至150元，漲幅還不算太誇張，是因為照往年來講9月中至10月中蔬菜產量少、價格本來就高，按往例10月中會有一波蔬菜產量補上，讓菜價大幅下跌，不過山陀兒颱風影響之下，若造成產地有水災發生，恐怕高昂的菜價還會持續好一陣子。目前青蔥微微小漲，一斤約在130元～140元左右，香菜又站上了200元／斤大關，芹菜至從上次颱風發生後，就產量銳減，除了價格高昂外，是根本買不到！其餘花果瓜類也因民眾預期心理小有漲幅，包括白花菜、茄子、菜豆、苦瓜、青椒、花瓜都80元／斤上下，刺瓜50元／斤、青花110元／斤、番茄120元／斤、韭菜花130元／斤。廖炯程也提醒，雖然颱風會影響蔬菜價格上漲，不過颱風前也會因預期心理的搶購潮，影響蔬菜價格，提醒民眾購買2～3天內可以吃完的量即可，廖炯程也進一步推薦以下幾款好保存外，價格也沒有明顯上漲，不用問價格就可以放秤上的有