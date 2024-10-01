砸21兆建高鐵！越南擬連通河內至胡志明　預計通車時間曝

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越南經濟起飛，然而基礎建設仍十分落後。為了加快興建高鐵腳步，越南政府上周三 (25 日) 宣佈將修建一條長達 1540 公里的南北高速鐵路，總投資額約 673.4 億美元(約新台幣21.5 兆）。根據《越南快訊》，這條高鐵時速350 公里、共23站與5個貨運站，從首都河內出發，途經20個省市，終點為南部的胡志明市。越南交通運輸部將於10月向國會大會提交投資政策，根據該部提出的建設方案，南北高鐵預計在2035年建成。在上周三舉行的討論會議上，越南副總理陳紅河要求交通部為相關地方和企業提出特殊機制和政策。根據顧問公司測算，時速350公里的鐵路客流量將比時速250公里的鐵路高 12.5%，建設成本約高出8到9%，資金來源來自中央政府預算（中期）、政府債券和地方捐款。越南交通運輸部打算今年獲國會通過後，於明、後年進行招標並選出國際顧問，並進行調查和編製可行性研究報告。2027年底將開始土地清理，隨後將進行河內至榮市和芽莊至胡志明市鐵路段的建設招標和動工儀式。榮市至芽莊段的建設預計在2028年到2029年開始，目標是到2035年完成整條線路建設工作。越南政府表示，迄今至少有中國、日本和南韓表示有興趣加入這個大型專案，越南政府也已提議向日韓政府借款來為其提供資金。