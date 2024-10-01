NBA／放下與「木桶伯」Mutombo恩怨　LeBron James公開緬懷、致哀

前NBA球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌去世，享年58歲，讓許多球員和球迷都非常不捨。湖人球星LeBron James也向Mutombo的家人表示哀悼。
Mutombo在剛果民主共和國長大，是最早在NBA取得成功的外籍球員之一。Mutombo生涯曾3度拿下阻攻王、2次斬獲籃板王、8度入選明星賽，並4度成為年度最佳防守球員，生涯戰功彪炳。
LeBron公開緬懷木桶伯
湖人球星LeBron James也公開向Mutombo的家人表示哀悼，並回憶起這位大個子在1994年季後賽首輪，曾帶領金塊爆冷擊敗西雅圖超音速的壯舉，以及他與Mutombo之間不太愉快的個人經歷。
Mutombo雖然在場上非常兇悍，還有招牌的「搖手指」的諷刺動作，但場下確非常有愛心，除了擔任籃球運動的大使、慈善活動，他也捐錢給家鄉剛果，盼能改善當地人民的生活環境。
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湖人球星LeBron James也公開向Mutombo的家人表示哀悼，並回憶起這位大個子在1994年季後賽首輪，曾帶領金塊爆冷擊敗西雅圖超音速的壯舉，以及他與Mutombo之間不太愉快的個人經歷。
Mutombo雖然在場上非常兇悍，還有招牌的「搖手指」的諷刺動作，但場下確非常有愛心，除了擔任籃球運動的大使、慈善活動，他也捐錢給家鄉剛果，盼能改善當地人民的生活環境。