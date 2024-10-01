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NBA／放下與「木桶伯」Mutombo恩怨　LeBron James公開緬懷、致哀

記者廖聿偉/綜合報導

▲NBA傳奇球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌過世，享年58歲。其經典的「搖手指」動作更是成為籃球史上最著名的「垃圾話」動作之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌過世，享年58歲。其經典的「搖手指」動作更是成為籃球史上最著名的「垃圾話」動作之一。（圖／美聯社／達志影像）
前NBA球星「木桶伯」Dikembe Mutombo因腦癌去世，享年58歲，讓許多球員和球迷都非常不捨。湖人球星LeBron James也向Mutombo的家人表示哀悼

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Mutombo在剛果民主共和國長大，是最早在NBA取得成功的外籍球員之一。Mutombo生涯曾3度拿下阻攻王、2次斬獲籃板王、8度入選明星賽，並4度成為年度最佳防守球員，生涯戰功彪炳。

▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
LeBron公開緬懷木桶伯

湖人球星LeBron James也公開向Mutombo的家人表示哀悼，並回憶起這位大個子在1994年季後賽首輪，曾帶領金塊爆冷擊敗西雅圖超音速的壯舉，以及他與Mutombo之間不太愉快的個人經歷。

Mutombo雖然在場上非常兇悍，還有招牌的「搖手指」的諷刺動作，但場下確非常有愛心，除了擔任籃球運動的大使、慈善活動，他也捐錢給家鄉剛果，盼能改善當地人民的生活環境。


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