NBA／放下與「木桶伯」Mutombo恩怨　LeBron James公開緬懷、致哀

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▲Dikembe Mutombo近25年都在幫助家鄉剛果，他酷愛喝咖啡，還創立咖啡公司，協助更多婦女取得工作機會。聯盟後來在Dikembe Mutombo等人的強力推動之下創立了非洲NBA，為當地籃球發展做出重要貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

前NBA球星「木桶伯」Mutombo在剛果民主共和國長大，是最早在NBA取得成功的外籍球員之一。Mutombo生涯曾3度拿下阻攻王、2次斬獲籃板王、8度入選明星賽，並4度成為年度最佳防守球員，生涯戰功彪炳。湖人球星LeBron James也公開向Mutombo的家人表示哀悼，並回憶起這位大個子在1994年季後賽首輪，曾帶領金塊爆冷擊敗西雅圖超音速的壯舉，以及他與Mutombo之間不太愉快的個人經歷。