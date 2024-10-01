影／替割頸案死者父抱不平！吳宗憲哽咽質詢：我看得都不忍心

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市某國中去年底發生割頸案，新北地院昨天宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，死者父親楊爸知道判刑結果後泣不成聲，直言「殺人者的判刑竟比貪汙罪還輕」。國民黨立委吳宗憲今（1）日在質詢時提及此事，更數度哽咽說不出話，質疑政府千方百計為犯罪行為人求情，對於被害者家屬情何以堪？去年12月25日發生轟動全國的國三生校園割喉命案，造成一名國三楊姓學生死亡，行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，幾經波折先後被新北地院少年法庭裁定收容。新北地院昨天宣判，分別判刑郭生及林生9年及8年。楊父昨天受訪時，一度講度泣不成聲，直言少事法對加害者太寬容，殺人者竟然只有判處9年、8年有期徒刑，比起貪污罪未免太輕？難道司法認為人命不值錢？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二個兇殘至極的加害者不知悔改，因少事法的保護能有機會重返社會，「我的兒子卻永遠都沒有任何機會。」吳宗憲今天質詢行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙時特別提及此事，吳宗憲說，新北割喉案死者父親楊爸爸受訪時，甚至哭出來，「我們都有小孩子，我們都知道白髮送黑髮人的心痛，那絕對是傷痛欲絕！」吳宗憲說，第一次對被害者的家屬傷害是兇手，但是行政機關、政治人物、司法系統不要第二次傷害，「你看他昨天那樣子，我看的我都不忍心」吳宗憲還說，「因為自己從新北市府就跟著他到現在，真的不忍心這件事，所以...」。語畢後一度無法繼續質詢。吳宗憲又提到，「一定要讓國家對好人更好，對壞人更壞」。講到一半又再度哽咽。吳宗憲認為，還是要讓這些犯罪行為人，要讓他付出該有的代價，鄭銘謙跟自己以前都是檢察官，對於正義無可救藥熱情，一定要這樣堅持下去。卓榮泰則回應，能體會吳宗憲心情，這部分站在同一線上，對於為非作歹的歹徒，公權力一定要聲張。吳宗憲也說，正義一定要聲張，人民要尊重公權力，所以他前幾天就曾提到，當人民千方百計追求出入平安，政府不能千方百計為犯罪行為人求情，每年有非常多件殺人案，但是很多年才會有一件死刑案，這些人都是法官認證要永久與社會隔絕，今天又千方百計為他們求情，對於被害者家屬情何以堪？