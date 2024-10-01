割頸案父嘆《少事法》成殺人保護傘　藍委坦言：有必要重新檢視

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市某國中去年底發生割頸案，新北地院昨天宣判，行凶的郭姓少年與涉嫌教唆的林姓少女，分別判刑9年及8年，死者父親楊爸知道判刑結果後泣不成聲，直言「法律變成加害者的保護傘」。國民黨立委羅智強、牛煦庭今（1）日開記者會，被問及是否會研擬修法時，羅智強認為，法治面跟執行面有必要重新檢視，繼續跟民團研究怎麼做出最平衡法律設計。去年12月25日發生轟動全國的國三生校園割喉命案，造成一名國三楊姓學生死亡，行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，幾經波折先後被新北地院少年法庭裁定收容。新北地院昨天宣判，分別判刑郭生及林生9年及8年。楊父昨天受訪時，一度講度泣不成聲，直言少事法對加害者太寬容，殺人者竟然只有判處9年、8年有期徒刑，比起貪污罪未免太輕？難道司法認為人命不值錢？人民的生存權竟然不如你們口中的人權？二個兇殘至極的加害者不知悔改，因《少事法》的保護能有機會重返社會，「我的兒子卻永遠都沒有任何機會。」國民黨立法院團今（1）日召開「死刑合憲 實質廢死？ 請問法務部37名定讞死囚何時執行？」記者會，針對割頸案受害者父親認為《少事法》成為加害者保護傘，羅智強指出，最根本就是台灣法律體系偏向保護加害者人權，踐踏受害者人權，很多人權保障上，以及刑事政策上，還有少年保護上設計不平衡，讓很多學生家長把自己孩子送到學校後惶惶不安。羅智強坦言，這部分法治面跟執行面有必要重新檢視，後續會跟民團研究怎麼做出最平衡法律設計。牛煦庭則表示，司法體系對於很多家長來說，確實過度保護加害者，大方向未成年者酌減其刑應該做，但大事情處理不好，司法體系每次被質疑，造成大家質疑司法體系，大方向顯然錯，每次回應這些事情，再再指向共同問題，人民對司法焦慮，民進黨不解決，天下大亂。