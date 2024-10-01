山陀兒颱風襲台！停班停課地區「醫院停診、網路掛號連結」一次收

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▲義大醫療體系採彈性開診。（圖／翻攝自Google map）

▲颱風假醫院門診時間也會有所有異動，出門前要先查詢。（示意圖／取自Pixabay）

山陀兒颱風來勢洶洶，今10月1日嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣與宜蘭縣佛光大學停班停課。一早山陀兒颱風以增強為強烈颱風並向北轉，警戒範圍擴大。颱風來襲期間，停班停課的地區醫院門診也有所異動，《NOWnews今日新聞》整理16家醫院門診異動，同時附上網址連結，方便民眾直接上網異動掛號。除開設颱風特別門診，其餘門診服務暫停；急診24小時服務，原已預約民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返安全性，請於颱風解除警報後一個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。內科整天、外科整天正常開設，急診、血液透析及住院正常，另開天然災害特別門診，夜診暫停。上下午開颱風門診，急診、住院、洗腎、預約手術/檢查/檢疫、超音波、胃鏡等照常服務啟動「天然災害彈性門診」，部分門診及檢查均有異動，復健治療中心、健康管理中心及各科夜間門診全面暫停服務。「急診與住院」照常服務。開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停，另外明起公費流感和新冠疫苗快速施打站，也暫停施打；血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。包含義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院，採彈性開診，實際開診科別，民眾可至義大醫療財團法人官網查詢看診進度，原已預先排定之抽血檢驗、各項檢查、門診手術、住院、急診、洗腎照常服務，健診中心暫停服務。所有門診、約診暫停，僅開設颱風特別門診，約診、檢查、檢驗暫停，原預約掛號、排程皆取消，原檢查、檢驗、門診手術等常規醫療作業。門診全面停診，急診、住院照常服務；現場及預約領藥ㄧ律至門診大樓藥局，不開放慢箋快取棧；已排定之檢查或治療，請至官網查詢。門診全日停診、門診手術暫停。急診、住院、檢驗、檢查、住院手術、健檢及洗腎相關醫療作業照常。門診、急診正常服務，各科實際開診情況，建議到院前先致電確認。停止正常門診，但住院、急診業務照常辦理。僅開設天然災害特別門診，急診、住院照常服務。早上及下午時段各開設內、外、婦、兒、精神科等「颱風特別門診」，腸胃鏡檢查、洗腎中心、急診和住院維持正常服務。住院急診正常服務，各項檢查室配合開診服務。手術服務照常，會視情況調整排程。上下午門診照常，夜間休診。上下午部分診開診，急診照常。