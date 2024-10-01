美東港口罷工將展開！美物流公司研判：連鎖反應持續到2025年

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美國東岸碼頭工人罷工即將在1日展開，港口營運商美國海運聯盟（USMX）趕在最後一日提出為碼頭工人加薪近50%，遭到國際碼頭工人協會(ILA)的拒絕，美媒提到，ILA要求在6年內加薪77%。隨著罷工高機率進行，美國物流公司也提醒，若罷工持續下去，將導致整個供應鏈出現巨大的延誤，連鎖反應將持續至2025年。牛津經濟研究院（Oxford Economics）上週估計，如果罷工持續下去，美國國內生產毛額（GDP）每週可能會減少45億至75億美元。根據美聯社報導，若開啟罷工，這將是ILA自1977年以來的首次罷工，停工將嚴重擾亂國家的供應鏈，如果持續數週，可能會導致價格上漲，以及貨物到達家戶和企業的時間延誤；如此一來，企業將被迫向托運人支付延誤費用，並導致一些貨物在假日購物旺季延遲抵達，這可能會影響從玩具、人造聖誕樹到汽車、咖啡和水果等任何物品的運送。報導舉例，罷工可能會對香蕉等易腐爛進口產品的供應產生立即影響。美國農業部提到，受到罷工影響的港口，每年處理約380萬噸香蕉，佔全國供應量的75%，零售商也因供應鏈緊張，可能將使美國民眾面對更高的商品價格。供應鏈管理和物流公司Pro3PL的創辦人多基亞(Jay Dhokia)表示，如果罷工繼續下去，將導致整個供應鏈出現巨大的延誤，連鎖反應無疑將持續到 2025 年，並​​導致整個行業混亂。多基亞補充說，東岸港口並不是唯一面臨中斷風險的港口，因為罷工導致的擔憂，已有許多貨物轉移到西部，加劇了航線擁堵和需求壓力。他說，國際上也會受到影響，特別是像英國這樣的地方，因美國是英國最大的貿易夥伴。