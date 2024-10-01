總預算案現曙光！朝野立委程委會爆口角後未表決　靜待韓國瑜協調

我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨與民眾黨杯葛明年度總預算案，上週在立法院程序委員會提案暫緩列案，行政院長卓榮泰請立法院長韓國瑜協助溝通，韓國瑜將在週五請朝野幹部吃飯。今（1）日程序委員會，民眾黨立委林國成再度提議，將總預算案暫緩列案，不過擔任主席的藍委吳宗憲並未裁示表決，而是送交院會處理，總預算似乎出現一線曙光。林國成今在程序委員會提議，將總預算案暫緩列案，民進黨立委莊瑞雄隨後發言批，此舉相當不足取，颱風要來了，藍白連治水預算也要擋，這根本是在洩憤，若對預算有意見，應在委員會審議，提案刪減，直接在程序委員會擋預算，比刪預算還可惡。國民黨團首席副書記長王鴻薇發言順序在莊瑞雄前，他原本放棄發言，但因不滿莊瑞雄發言，他舉牌到主席台前，要求民進黨將總預算退回重編，綠委則諷王鴻薇該發言不發言，反而在耍流氓。朝野一陣口角後，吳宗憲裁示，因對總預算案是否暫緩列案，在場委員有不同意見，因此提報院會處理。吳宗憲會後受訪被問到，為什麼這次不表決、而是送交院會處理？吳宗憲僅低調表示，是依往例處理。