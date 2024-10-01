山陀兒撲台！金友莊衝2間全聯驚「菜架全空」李程彬目睹1都市傳說

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女星金友莊說自己去了2間全聯菜架都是空的，照片中只剩南瓜、奇異果剩一堆。（圖／金友莊臉書）

▲李程彬逛超市見到貨架只剩紅蘿蔔，笑說「都市傳說是真的」。（圖／李程彬臉書、Threads）

▲全聯的蔬菜類商品幾乎都已經被搶光，每家門市都有剩下紅蘿蔔的情況，引起民眾討論。（圖／路上觀察學院臉書）

第18號颱風「山陀兒」升級強颱持續往台灣逼近，目前中央氣象署已經發布颱風海警、陸警，颱風中心預計明（2）日登陸台灣。許多民眾為防颱做準備，昨日開始就陸續到超市、賣場搶購食材；女星金友莊昨晚也在臉書發文，表示自己連跑了2間全聯，都是「菜架全空」的慘況。男星李程彬則在Threads分享超市貨架只剩下胡蘿蔔（紅蘿蔔）的照片，笑說：「看來寧願餓死也不吃胡蘿蔔的都市傳說是真的」。強颱來襲全台民眾如臨大敵，不少人擔心之後菜價會上漲或是想事先屯糧，紛紛到超市搶購生鮮蔬果，導致許多連鎖超市、賣場貨架都已經被掃空。55歲女星金友莊昨日晚間就在臉書發文，貼出照片感嘆：「剛跑了兩家全聯，菜架全空」。只見金友莊拍下的照片中，菜架上只剩下6顆南瓜，其他葉菜類蔬菜幾乎都被買完；水果區則是剩下奇異果，超市看起來空蕩蕩。有「小彭于晏」之稱的第58屆金鐘視帝李程彬也在Threads發文，拍下自己逛超市看到的畫面，只見貨架上青椒、玉米、小黃瓜、秋葵等蔬菜都被買光，唯獨胡蘿蔔還剩好幾包，讓李程彬也忍不住笑說：「看來寧願餓死也不吃胡蘿蔔的都市傳說是真的」，網友見狀也紛紛留言：「胡蘿蔔真的不行」、「到底誰會愛吃它」、「傷心的紅蘿蔔」、「我寧可吃草，也不吃胡蘿蔔」。事實上，不只李程彬所在的超市只剩紅蘿蔔，許多網友也紛紛上傳自己住家附近的全聯菜架照，多數蔬果都被清空，唯獨紅蘿蔔留在原地，就像是大家「隱形的默契」。而今日颱風逐漸逼近，全台連鎖量販店、超市包含好市多、愛買、家樂福、大潤發等，目前都維持正常營業，全聯則表示：「各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務」。民眾搶物資前還是要留意最新資訊，避免撲空。