超美的啦！福壽山農場秀火燒雲　網友回敬颱風前夕陽、彩虹一次看

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▲福壽山農場昨天傍晚出現彩虹，隱約可見是一雙虹霓。（圖／翻攝福壽山農場臉書，2024.10.01）

▲福壽山農場昨天黃昏的火燒雲美景。（圖／翻攝福壽山農場臉書，2024.10.01）

強颱山陀兒即將來襲，台中市和平區福壽山農場公告自今日上午起，進行全場區休園同時勸離遊客。農場小編秀出昨天傍晚「彩虹夕陽」奇景，一邊是彩虹、一邊是夕陽，喊著「我們家的超美的啦」！還得意嗆「誰拍到彩虹夕陽，丟上來啦！」果然招來一票網友，熱情分享昨天台灣各地的彩虹夕陽奇景。雖然中部平地目前無風無雨，偶爾還艷陽高照，但受山陀兒颱風影響，位處高山的公有農場多已進入警戒狀態，台中市福壽山農場公告自今（1）日上午8時起，進行全場區休園（含住宿區、露營區、銷售部、餐廳、遊客服務中心），同時勸離遊客。大梨山地區昨天下小雨，後來又放晴，農場小編在臉書分享昨天傍晚出現的「彩虹夕陽」影片，天空佈滿火燒雲的紅光，兩道彎彎的虹霓高掛天際，小編把鏡頭轉來轉去，寫下「我們家的超美的啦」，還哼起改編的歌「一邊是彩虹～一邊是夕陽～左右都不是為難了自己」，得意問大家「今天有誰拍到彩虹夕陽了？丟上來啦～」果然吸引不少網友發圖，北從萬里、南到屏東，都有人分享颱風前的天際美景。