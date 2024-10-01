顧立雄認有提醒軍人禮節！王定宇曝賴清德罵人文雅、只有一次大罵

強颱山陀兒襲！小心480條土石流黃色警戒　這地區入夜恐紅色警戒

記者顏真真／台北報導

▲強颱山陀兒來襲，至中午12點30分，農業部已發出480條土石流黃色警戒及15處大規模崩塌黃色警戒。（圖／擷取自土石流及大規模崩塌防災資訊網）
▲強颱山陀兒來襲，至中午12點30分，農業部已發出480條土石流黃色警戒及15處大規模崩塌黃色警戒。（圖／擷取自土石流及大規模崩塌防災資訊網）
強颱山陀兒來勢洶洶，農業部今（1）日持續發布土石流警戒，截至中午12時30分， 已有480條土石流潛勢溪流達黃色警戒，另有15處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，提醒各地政府應盡早啟動疏散措施，確保居民安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據農業部發布的警告，480條土石流潛勢溪流達黃色警戒主要分布在台東縣、花蓮縣、屏東縣及高雄市等4縣市、42鄉鎮市區及189村里，其中高雄市有68條、花蓮縣有175條、台東縣166條、屏東縣71條。

另外，有15處大規模崩塌黃色警戒，也分布在高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣等4縣市、12鄉鎮市區、12村里，其中花蓮有4處，台東縣有8處、高雄市有2處、屏東縣有1處。

此外，根據中央氣象署預測雨量，入夜後高雄市桃源區、屏東縣三地門鄉、來義鄉、枋山鄉、泰武鄉、高樹鄉、獅子鄉、瑪家鄉、
霧台鄉、台東縣大武鄉、太麻里鄉、卑南鄉、延平鄉、金峰鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、花蓮縣秀林鄉等地區可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。

更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。

山陀兒颱風襲台！保險業啟動保戶關懷措施　房貸本息展延最長5年

強颱山陀兒來勢洶洶！立榮航空明日國內線航班全數取消

強颱山陀兒逼近！星宇航空取消10／3往返台中4航班　明正常營運

不斷更新／山陀兒來了！台鐵南迴線全線停駛　東西幹線異動看這邊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選