強颱山陀兒襲！小心480條土石流黃色警戒　這地區入夜恐紅色警戒

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強颱山陀兒來勢洶洶，農業部今（1）日持續發布土石流警戒，截至中午12時30分， 已有480條土石流潛勢溪流達黃色警戒，另有15處大規模崩塌潛勢區黃色警戒，提醒各地政府應盡早啟動疏散措施，確保居民安全。根據農業部發布的警告，480條土石流潛勢溪流達黃色警戒主要分布在台東縣、花蓮縣、屏東縣及高雄市等4縣市、42鄉鎮市區及189村里，其中高雄市有68條、花蓮縣有175條、台東縣166條、屏東縣71條。另外，有15處大規模崩塌黃色警戒，也分布在高雄市、屏東縣、台東縣及花蓮縣等4縣市、12鄉鎮市區、12村里，其中花蓮有4處，台東縣有8處、高雄市有2處、屏東縣有1處。此外，根據中央氣象署預測雨量，入夜後高雄市桃源區、屏東縣三地門鄉、來義鄉、枋山鄉、泰武鄉、高樹鄉、獅子鄉、瑪家鄉、霧台鄉、台東縣大武鄉、太麻里鄉、卑南鄉、延平鄉、金峰鄉、海端鄉、鹿野鄉、達仁鄉、花蓮縣秀林鄉等地區可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。