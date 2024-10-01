颱風菜價飆！全聯、美廉社「防颱專區」：青江菜39元、濃湯買1送1

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▲美廉社茶葉蛋2顆18元，平均1顆9元，還有泡麵也優惠。（圖／美廉社提供）

▲山陀兒颱風逼近，全聯全台超過1200間門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍。（圖／記者鍾怡婷攝）

山陀兒颱風即將席捲全台！民眾防颱搶購蔬菜，今（1）日市場菜價已上漲，估明天還會漲得高，各大通路也推出防颱優惠，包括美廉社青江菜、小白菜每包39元，還有茶葉蛋2顆18元，平均1顆9元；全聯進口青花菜特價55元、善美的有機鴻禧菇、善美的有機雪白菇每包26元，義美水餃每包特價129元，康寶濃湯買一送一。◾有機綠豆芽/有機黃豆芽 200g，任選2袋45元，持冷凍卡再享9折優惠41元◾青江菜每包39元◾小白菜每包39元◾每包地瓜葉32元◾茶葉蛋2顆18元，平均1顆9元◾GREEN LIFE甜玉米粒340g/玉米醬410g，任選2罐55元◾心樸元氣純水1500ml，12入99元，平均1入8.3元◾韓國辛拉麵120g5入，原價189元、特價159元◾Acecook逸品日式杯麵2杯55元，原價39元／杯、特價28元颱風逼近，全聯全台超過1200間門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，讓民眾採買省荷包。即起至10月3日◾進口青花菜特價55元◾善美的有機鴻禧菇◾善美的有機雪白菇每包優惠價26元◾台灣桂丁土雞切塊單盒特價175元◾豬里肌火鍋薄切肉片每100克特價40元◾草蝦單盒原價198元，特價169元◾美味堂「油條麻辣鴨血」特價109元◾美味堂「金錢牛肚絲」特價79元◾維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)，每袋優惠價76元，福利卡友再贈20福利點◾農心-辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵(120g)一次買5包特價165元◾味味A排骨雞風味乾麵(123gx4入)第2件5折，原價95元、特價71元◾慶尚北道韓式結頭菜600g，特價149元◾義美水餃-豬肉高麗菜/豬肉韭菜/素食(高麗菜口味)1050g，每包特價129元，福利卡友再贈20點◾康寶2人份濃湯-自然原味金黃玉米/火腿玉米(3入)買1送1，原價115元、特價57元