小草百萬抖內去哪？許甫稱「沒有一分被挪用」　李正皓：隔空串證

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民眾黨副秘書長許甫今（1）日在民眾之聲針對自己早檢調約談一事說，「我基於公民，有作證義務，我記得有個叫做偵查不公開」，另外，許甫也說，民眾之聲抖內是政治收入，沒有一分錢被挪用，最後都用在民眾黨身上。對此，政治評論員李正皓轟，最愛把偵查中細節公開的就是民眾黨，且許甫明顯在隔空串證，若有涉案，這段訪問就已經滿足了羈押要件。李正皓說，許甫今天講了這麼多偵查中的細節，然後開場就講偵查不公開？最愛把偵查中細節公開的就是民眾黨。柯文哲的律師說：詢問柯文哲這麼久，都只有問政治獻金。柯文哲的夫人陳佩琪說：搜索的保險箱只有一百萬現金跟金飾。柯文哲的幕僚許甫說：調查官問他的內容不是京華城，是政治獻金。另外，李正皓說，許甫今天中午受訪指出「民眾之聲抖內是政治收入，司法單位也清楚知道，應證了一件事沒有一分錢被挪用，最後目的用在民眾黨身上。」這就是明顯的隔空串證，如果許甫有涉案，光是這個訪問就滿足了羈押的要件。