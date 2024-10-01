山陀兒颱風可能「二次鬼轉」！各國路徑曝　賈新興：影響時間拉長

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風將在明天登陸台灣，氣象署提醒，今天至週四上半天，將會是風雨最劇烈的時段。（圖／中央氣象署）

強烈颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）目前準備轉向，今（1）日上午都在高雄外海滯留，預估明（2）日下半天才會登陸南台灣，不過在颱風停滯期間，包括中央氣象署在內，許多國家都預測，，從台灣北部海域經過，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，「這部分有待觀察，但颱風影響台灣時間確實已經延長。」分析山陀兒最新預測路徑，今天上午在台灣西南部海面滯留，預估下半天開始在山陀兒颱風出海後，原先眾多模式預測會一路往北或東北，加速遠離台灣，但今早出現大反轉，「反而成為大趨勢；賈新興受訪時提及，如果颱風後續以這樣的路徑移動，對北台灣的風雨影響時間就會拉得比較長。針對「山陀兒颱風路徑」，氣象署簡任技正伍婉華解釋，山陀兒會往北登陸台灣，主要是「北方高空槽線的牽引」，但預報資料顯示，山陀兒颱風從台灣出海後，目前各國趨勢大致都是往西偏折，但其中有部分國家，例如日本，西折角度較大，甚至可能又接近台灣，但賈新興強調，，更別說預估後續路徑，因此還是有很多變數，「現階段可先關心颱風登陸影響，颱風出海後再說」。賈新興也提醒，山陀兒颱風要特別注意「它的速度太慢了」，，提醒民眾，今天至週四上半天，風雨最為劇烈。