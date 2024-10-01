柯文哲拒絕第五度提訊　周偉航點沈慶京1事直指「有學問了」

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北檢今（1）日原本要第五度提訊在押的民眾黨主席柯文哲，但柯文哲卻一改先前配合的態度，突然表示不願出庭。對此，「人渣文本」周偉航認為，沈慶京被提訊這麼多次，「掛尿袋都拼了」，但柯文哲卻拒絕不到，其中有學問。據了解，北檢偵查京華城弊案要釐清威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎、柯文哲競總財務長李文宗之間的可疑金流，今天原訂提訊柯文哲，但遭柯文哲拒絕，承辦檢察官審酌柯文哲身心狀況認為有疑慮，決定將提訊延期。對此，時代力量決策委員、「人渣文本」周偉航今天表示，沈慶京多次遭提訊都有出庭，「掛尿袋都拼了」；但柯文哲卻因為身心狀況無法出庭，「這就有學問了」。周偉航進一步透露，他以前當兵在成功嶺看過很多，不想等期滿退伍，「於是說自己這個痛那個痛」，一下手長得太歪、一下腳走到太歪，就是討著要去成功醫院一趟。