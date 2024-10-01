山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）影響台灣時間越拉越長，甚至將挑戰「南台灣登陸最強颱風」，目前「海上陸上颱風警報」持續發布中，中央氣象署提及，颱風預估花一天時間北轉，明（2）日下午向台灣前進，明天傍晚後登陸南部，週四（10/3）下半天從東部出海遠離；風雨最強地區將是「南部、花東、中部山區、東北部山區」。
據氣象署資料，山陀兒颱風今天下午2時，中心位置高雄的南南西方約210公里的海面上，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東移動，近中心最大風速達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。
颱風假機率出爐 風雨預估12縣市達標
根據氣象署今天下午1時發布的「風雨預報」；「雨量部分」明天有嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東達標；風力部分，則有台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
值得注意的是，山陀兒颱風因為「速度太慢」，不只明天傍晚後才登陸，登陸之後在台灣上空停留較久，結構會被中央山脈大肆破壞，等到週四才出海，這樣的情況也讓北台灣被颱風影響較有限，氣象署也下修北台灣預估雨量，因此山陀兒颱風主要影響範圍是「宜花東、南部、中部山區」，大台北地區影響較輕微。
山陀兒颱風路徑斜切台灣 今天中午終於北轉
伍婉華表示，山陀兒颱風從昨（30）日中午暴風圈接觸恆春後，就開始龜速往西，今天清晨，因為要準備轉彎，所以速度放慢到快停下來，今天上午時速不超過7公里，直到中午過後，山陀兒颱風才終於有較明顯「往北走」的份量，但速度還是很慢，明天下午才會明顯往東北，並在明天傍晚後登陸南台灣。
伍婉華提醒，山陀兒颱風就算登陸後，由於缺乏導引氣流，速度依舊不會明顯加快，在台灣和中央山脈正面對抗後，等到週四上半天才會從東部出海，接著被北方槽線牽引，加速往北移動，週四下半天逐漸遠離台灣。
山陀兒颱風「風雨影響」拉長 半個台灣一片紫白
伍婉華統整，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量，南台灣部分縣市今天颱風假，但風雨卻不明顯，主要原因就是颱風走太慢，但颱風仍在靠近，明天早上開始，高屏、台南就會出現「強風豪雨」。
今天主要降雨仍集中在花東，明天颱風登陸後，花東豪雨繼續下，南台灣強風豪雨，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；週四颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。
風力部分也要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區就會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必、一定要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
山陀兒颱風出海恐再轉彎 氣象署回應了
在山陀兒颱風出海後，原先眾多模式預測會一路往北或東北，加速遠離台灣，但今早出現大反轉，「颱風週四出海後，移動到台灣東北方，再往西轉彎」反而成為大趨勢；賈新興受訪時提及，如果颱風後續以這樣的路徑移動，對北台灣的風雨影響時間就會拉得比較長。
針對「山陀兒颱風路徑」，氣象署簡任技正伍婉華解釋，山陀兒會往北登陸台灣，主要是「北方高空槽線的牽引」，但預報資料顯示，山陀兒颱風從台灣出海後，整個北側、東側、西側都是一大片高壓，高壓導致槽線斷開，因而導致山陀兒颱風又被高壓逼著往西邊移動。
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颱風假機率出爐 風雨預估12縣市達標
根據氣象署今天下午1時發布的「風雨預報」；「雨量部分」明天有嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東達標；風力部分，則有台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖達標，資料稍晚還會持續更新，是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
值得注意的是，山陀兒颱風因為「速度太慢」，不只明天傍晚後才登陸，登陸之後在台灣上空停留較久，結構會被中央山脈大肆破壞，等到週四才出海，這樣的情況也讓北台灣被颱風影響較有限，氣象署也下修北台灣預估雨量，因此山陀兒颱風主要影響範圍是「宜花東、南部、中部山區」，大台北地區影響較輕微。
山陀兒颱風路徑斜切台灣 今天中午終於北轉
伍婉華表示，山陀兒颱風從昨（30）日中午暴風圈接觸恆春後，就開始龜速往西，今天清晨，因為要準備轉彎，所以速度放慢到快停下來，今天上午時速不超過7公里，直到中午過後，山陀兒颱風才終於有較明顯「往北走」的份量，但速度還是很慢，明天下午才會明顯往東北，並在明天傍晚後登陸南台灣。
伍婉華提醒，山陀兒颱風就算登陸後，由於缺乏導引氣流，速度依舊不會明顯加快，在台灣和中央山脈正面對抗後，等到週四上半天才會從東部出海，接著被北方槽線牽引，加速往北移動，週四下半天逐漸遠離台灣。
山陀兒颱風「風雨影響」拉長 半個台灣一片紫白
伍婉華統整，在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量，南台灣部分縣市今天颱風假，但風雨卻不明顯，主要原因就是颱風走太慢，但颱風仍在靠近，明天早上開始，高屏、台南就會出現「強風豪雨」。
今天主要降雨仍集中在花東，明天颱風登陸後，花東豪雨繼續下，南台灣強風豪雨，隨著颱風越往北走，東北部山區的雨勢也會逐漸明顯；週四颱風移動到東部外海，北台灣要留意局部豪雨，南台灣降雨趨緩，東北季風南下，北部、宜蘭氣溫降低。
風力部分也要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區就會進入台灣陸地，並刮起12級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現16至17級的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必、一定要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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在山陀兒颱風出海後，原先眾多模式預測會一路往北或東北，加速遠離台灣，但今早出現大反轉，「颱風週四出海後，移動到台灣東北方，再往西轉彎」反而成為大趨勢；賈新興受訪時提及，如果颱風後續以這樣的路徑移動，對北台灣的風雨影響時間就會拉得比較長。
針對「山陀兒颱風路徑」，氣象署簡任技正伍婉華解釋，山陀兒會往北登陸台灣，主要是「北方高空槽線的牽引」，但預報資料顯示，山陀兒颱風從台灣出海後，整個北側、東側、西側都是一大片高壓，高壓導致槽線斷開，因而導致山陀兒颱風又被高壓逼著往西邊移動。
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