炎亞綸自曝有「恐懼症」！去巴黎被她溫暖了　無預警宣布好消息

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▲炎亞綸（左）透露，自己被亂入的巴黎姐姐給溫暖了。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸透露，目前正在籌備新專輯，未來也會到亞洲多個城市開唱。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸近來受邀前往巴黎時裝週看秀，此行解鎖了他的「恐懼症」，他坦言以往很害怕休息，認為藝人只要行程一有空檔，或是久未推出新作，就會被觀眾給遺忘，因此每年的願望都希望工作滿滿來填補恐懼，「最讓我意外的是，有粉絲在社群看到我來巴黎，特地從鄰近國家來給我鼓勵，還有在街拍時，一張巴黎姐姐亂入的入鏡照，更讓我感受到生命總是在這樣出其不意的時刻，內心都溫暖了起來。」而他現在也逐漸拾起工作，目前正在籌備新專輯。炎亞綸此次參與巴黎時裝週，出現心靈蛻變，表示「發現自己沒有休息，心中的不安反而增加了，也發現沒有休息，腦袋進不了新的東西，這是我的新的生命課題，因此願意給自己停下腳步的掌控權。」對於休息有不同看法。而他近來也拍到一張自己一生最喜愛的照片，原來他在下雨的巴黎街道上街拍時，一位巴黎女子入鏡與他同框，對方的燦爛笑容，讓他感受到，雖然身處異地往往因語言的隔閡，文化的差異或是膚色的不同，會不自覺產生壓力，「但只要能用熱情的肢體，燦爛的笑容和卸下無謂的防備心，只需要不到一秒鐘的時間就能感受到滿滿的溫暖。」他笑喊：「天蠍座也許看起來複雜，但內心的單純的想法卻常常出乎眾人的意料。」而炎亞綸沉寂一年，上個月到香港開演唱會，吸引上千粉絲到場支持，口碑與好評不斷，顯示他歌迷的死忠。當時炎亞綸也選唱許多能代表自己心境的歌曲，包括張學友夯曲〈她來聽我的演唱會〉、張國榮的〈追〉等，「尤以張國榮的精神和當時因為自己性向而承載的壓力，更讓我佩服那種堅持自己反抗社會框架，同時又溫柔對待世界的歌聲和情感，這種堅軔的內在總是很激勵我。」而炎亞綸透露，年底前還會在亞洲各城市舉辦音樂會，「各地粉絲的熱情，給予我很大信心，希望能儘快和許久未見的各城市粉絲相聚。」另外，他也宣布已開始籌備新專輯，「持續百分百的努力，但這次給自己的目標，是要願意休息，卸下恐懼，不擔心被遺忘。」