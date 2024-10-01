因「娘炮說」鬧翻？李李仁激動：有事直接問我　曝王陽明私下性格

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▲李李仁（左一）今日和馬力歐（左起）、曾莞婷、林奕嵐、范少勳、温昇豪出席阿Ken（右一）所導的戲劇《X！又是星期一》記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲李李仁（左）提及王陽明一度動怒。（圖／記者吳翊緁拍攝）

國片《角頭—大橋頭》先前上映話題不斷，王陽明因為在宣傳活動中拒絕和女性影迷用手比愛心，還表示不會做「娘炮」的動作，掀起爭議，還傳出李李仁、陶晶瑩因此和他鬧翻，對此，李李仁今（1）日出席阿Ken所導的戲劇《X！又是星期一》，被問及此事，難掩激動情緒，強調和王陽明一直都有聯絡，沒有外傳的鬧翻，「我完全不知道這件事情，以後希望有事可以直接來問我一下。」他同時也曝光王陽明私下性格。先前《鏡週刊》報導，王陽明因為遭陶晶瑩在自己的廣播節目上公開指正感到不開心，主動表達不滿後，此舉也連帶惹怒陶晶瑩的另一半李李仁，當時，李李仁與陶晶瑩的經紀人回應沒聽說過有這件事，而王陽明也沒回應，陶晶瑩更是在社群網站發文怒斥：「我就看這無稽的新聞要有多少媒體照抄⋯⋯。」李李仁聽聞記者的發問，情緒激動直呼：「我完全沒有記者朋友來問我這件事情，那怎麽可以寫這麽多話，Sunny是我的好朋友，他是一個很講義氣然後又熱愛海洋的一個好人。」他強調和王陽明之間沒有任何誤會，看到新聞很傻眼，「因為沒有人來問過我這件事，我也不知道這是什麽新聞，但是我跟Sunny是沒有問題的。」李李仁再度強調，「我跟他之間沒有問題啊，因為我沒有去講任何話。」表示沒有人去問他，他也不知道要怎麼回答，「因為我是莫名其妙。」坦言和王陽明之間的感情並沒有因此受到影響，兩人目前都還有聯絡。