山陀兒颱風停班停課通知！「山寨圖卡」瘋傳　查證網址點開別被騙

山陀兒颱風來勢洶洶，今（1）日嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣與宜蘭縣佛光大學停班停課。颱風一來，社群平台則開始瘋傳山寨版的停班停課圖卡，根據事實查核平台MyGoPen指出，近日有民眾在LINE回報了一張停班停課的圖卡，事實上只有6縣市有颱風假，但假的圖卡卻顯示幾乎是全台都放台放假，唯獨「嘉義市」顯示上班上班，似乎也在反應今（1）日嘉義縣有放假，但嘉義市卻是正常上下班。
根據MyGoPen網站指出，近日網傳「大家做好防颱準備」、「準備糧食 酒 來我家避颱」的社群貼文，並附上各縣市停班停課的資訊，以及相關防災圖卡，在假的圖卡內有多數縣市都用紅字顯示停班停課，但事實上10月1日各縣市停班停課狀況，根據行政院人事行政總處公布的資訊只有嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣，和傳言圖片中幾乎全台停班停課的狀況不符。
此外，嘉義縣有放颱風假，鄰近的嘉義市卻需要正常上班上課，網路就有人瘋傳嘉義市停班停課的錯誤後製圖卡，對此嘉義市市長臉書已經發文澄清，並呼籲民眾分享防災政策或災害訊息時，務必要查證消息來源，以免觸法。MyGoPen站長再次提醒「務必在政府官方平台確認各個縣市停班停課的資訊，勿轉傳不明資訊，以免觸法，此外，颱風來襲，民眾在做防颱準備之餘，面對網路上的訊息需多加留意，再三確認資訊正確性。」
《NOWnews》提供民眾颱風動向、停班停課查詢網站，以及各縣市首長臉書連結，方便民眾進行資訊查核。
◼️颱風動向：交通部中央氣象署(網址請點)
◼️停班停課查詢：行政院人事行政總處 全球資訊網（網址請點）
◼️台灣直轄市、縣市首長臉書連結
📍六都直轄市
台北市 - 蔣萬安(臉書連結)
新北市 - 侯友宜(臉書連結)
桃園市 -張善政(臉書連結)
台中市 - 盧秀燕(臉書連結)
台南市－黃偉哲(臉書連結)
高雄市 - 陳其邁(臉書連結)
📍縣、市首長
基隆市 - 謝國樑(臉書連結)
新竹市 - 邱臣遠（代理）(臉書連結)
苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)
彰化縣 - 王惠美(臉書連結)
南投縣 - 許淑華(臉書連結)
雲林縣 - 張麗善(臉書連結)
嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)
嘉義市- 黃敏惠(臉書連結)
屏東縣 - 周春米(臉書連結)
宜蘭縣 - 林姿妙(臉書連結)
花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)
台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)
澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)
金門縣 - 陳福海(臉書連結)
連江縣 - 王忠銘(臉書連結)
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此外，嘉義縣有放颱風假，鄰近的嘉義市卻需要正常上班上課，網路就有人瘋傳嘉義市停班停課的錯誤後製圖卡，對此嘉義市市長臉書已經發文澄清，並呼籲民眾分享防災政策或災害訊息時，務必要查證消息來源，以免觸法。MyGoPen站長再次提醒「務必在政府官方平台確認各個縣市停班停課的資訊，勿轉傳不明資訊，以免觸法，此外，颱風來襲，民眾在做防颱準備之餘，面對網路上的訊息需多加留意，再三確認資訊正確性。」
《NOWnews》提供民眾颱風動向、停班停課查詢網站，以及各縣市首長臉書連結，方便民眾進行資訊查核。
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