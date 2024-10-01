柯文哲京華城案持續延燒　郝龍斌：個人造業個人擔

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民眾黨主席柯文哲因為台北市長任內涉入京華城案遭羈押，前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌今（1）日受訪時直言表示，相信柯文哲現在要推責任，也推不掉了，一切還是尊重司法，就看司法調查結果，「個人造業個人擔」，相信每個人的責任在這次調查中都會釐清。郝龍斌今天出席中廣召開國民黨基隆市長謝國樑罷免投票的民調記者會，受訪時被問及柯文哲案，郝龍斌說，相信柯文哲現在要推責任，也推不掉了，一切還是尊重司法，就看司法調查結果，「個人造業個人擔」，相信每個人的責任在這次調查中都會釐清。對於民眾黨質疑國民黨台北市議員游淑慧猛打京華城案，是在幫郝龍斌卸責的說法？郝龍斌說，他在京華城案過程中護產有功，不需要任何人幫他卸責，京華城案是他的市政光榮印記，自己善盡市長責任，也對得起所有市民。有關媒體詢問，民眾黨立委黃珊珊質疑東方文華容積率案、台智光案，是否拿郝龍斌當擋箭牌？郝龍斌說，黃珊珊在轉移焦點，東方文華案根本就不在他的市長任內，而是前台北市長馬英九的任內，第二，而且東方文華案是業者捐公園，台北市政府提供25%的容積獎勵，也就是總容積再加25%，而京華城案是在560%的容積之上，再乘以24%，等於增加112%，所以黃珊珊所言都不是事實，而是轉移焦點。至於前台北市兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎前天認有行賄遭收押，傳出朱原是郝龍斌愛將，但後來兩人鬧翻？郝龍斌說，其實沒有這樣的情況，他過去的市府團隊成員每3個月都會聚會一次，至今每次都有3、40人參加，朱亞虎自從到威京集團工作後，大概覺得很難再與所有市府同仁解釋，所以都沒有再出席。郝龍斌強調，既然朱亞虎有涉案，也願意把過去的事情做清楚陳述，這也是好事一件，現在司法調查當中，就尊重司法調查結果。