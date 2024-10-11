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地理學上有一種「遞歸島嶼」，意指湖中有島，島中又有湖....這種有如俄羅斯娃娃的地形，感覺也像遞歸函數，一個套一個。現實中確實存在不只一個遞歸島。然而，本文要介紹的這處位於加拿大，環環相套的程度堪稱舉世無雙。亞斯凱德湖（Yathkyed Lake）位於加拿大最偏遠的地區之一，由努納武特基瓦里奇地區（Kivalliq Region, Nunavut）負責管轄，該湖有一個「湖中島中湖中島中湖」，而在最裡面的無名湖中，還有一個小島，是世界上已知「最遞歸」的島嶼所在地。北美洲湖泊數量眾多，淡水湖泊可謂是星羅棋布，依其地理和成因，分為冰蝕湖、冰斗湖、冰磧湖等等，成形時間動輒數百萬年甚至更久，亞斯凱德湖便是其中一個淡水湖泊，是加國遺產保護河流「喀山河」（Kazan River）上的幾個湖泊之一。與亞斯凱德湖狀況類似的，還有一處位於加拿大維多利亞島的無名湖泊。公開資料顯示，亞斯凱德沉積盆地有豐富的鈾、銅、鉬礦床，採礦權屬於溫哥華的礦業金屬公司Goldcorp，因此基本不對外開放。現代人類的歷史，在地球和大自然演變下，可說是短得可憐，也許隨著時間過去，人類對地理的探索更多，亞斯凱德湖「湖中島中湖中島中湖」的紀錄，還會被打破也說不定。