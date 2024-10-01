3名漁民骨折！越南漁船疑似遭到中國船隻攻擊　西沙群島問題曝

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9月30日至少10名越南漁民在自己的船隻上遭到一艘外國船隻攻擊後受傷，當時他們正在中國和越南都聲稱擁有主權的西沙群島(Paracel Islands)附近捕魚，經調查發現疑似被中國船隻攻擊。《越南青年報(Thanh Nien newspaper)》引述中部廣義省(Quang Ngai)當局的說法報導，這起攻擊發生在9月29日，報導並未提供關於外國船隻和漁船如何遭到攻擊的描述。報導引述QNg 957.39 TS號漁船船長阮青南的說法指出，其中3位漁民的腿部與手臂因為攻擊而骨折，這艘載有10名漁民的漁船在9月13日自該省一個港口出海。越南廣義省屏山區平州公社人民委員會主席馮柏王 （ Phung Ba Vuong ） 證實，漁船QNg 95739 TS 在西沙群島作業期間遭到攔截和襲擊，導致3名船員手臂和腿骨折，另有7名船員受傷。西沙群島的主權爭議不斷，包括台灣、越南和中國都宣稱擁有該島主權，中國更疑似在西沙群島中建島上興建飛機跑道，引發越南政府的抗議。我國外交部也表示，包括西沙群島在內的南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的一切權利，不容置疑。