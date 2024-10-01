「安打弦」楊松弦現身潘威倫引退賽！親曝身體狀況「就是吃不胖」

楊松弦現身！前中職統一7-ELEVEn獅隊退役外野手「安打弦」楊松弦，罹患咽喉癌已經10年時間，有球迷在（29）日「嘟嘟」潘威倫台南棒球場引退賽照片中，發現楊松弦身形消瘦，更直呼：「沒想到老了這麼多…才46歲而已」，楊松弦接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，自己目前身體狀況還可以，也有持續運動，感謝大家關心。
安打弦曾效力統一獅 目前在國中任教
46歲的楊松弦職棒生涯效力過和信鯨（中信鯨前身，已解散）、統一7-ELEVEn獅隊，2014年引退，楊松弦在13年職棒生涯累積打擊率2成94，擊出872支安打、23轟，並有171次盜壘，不但於2001年球季拿下中職安打王、外野金手套，更2度入選最佳10人、7度入選明星賽。
眼尖球迷看到楊松弦昨日至台南球場為隊史王牌投手潘威倫獻花，消瘦的身形讓該球迷直呼「知道楊松弦有得咽喉癌，但真的沒想到老了這麼多…才46歲而已」、「上網查好像已經第4期了，希望安打弦好好的」。
楊松弦於2014年被診斷出鼻咽癌第4期，雖然康復後曾短暫擔任獅隊教練，仍於2016年球季結束後，因健康狀況未佳而沒有和球隊續約。
《NOWnews今日新聞》訪問到楊松弦本人，他透露自己在國中任教，身體狀況還可以，只是感概「過去隊友幾乎都退休了，可能是最後一次參加引退儀式。」而他也透露，當時「三代獅」認識的選手也沒有太多，也很感謝球迷關心，「就是吃不胖」，很多球迷也為他打氣。
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46歲的楊松弦職棒生涯效力過和信鯨（中信鯨前身，已解散）、統一7-ELEVEn獅隊，2014年引退，楊松弦在13年職棒生涯累積打擊率2成94，擊出872支安打、23轟，並有171次盜壘，不但於2001年球季拿下中職安打王、外野金手套，更2度入選最佳10人、7度入選明星賽。
眼尖球迷看到楊松弦昨日至台南球場為隊史王牌投手潘威倫獻花，消瘦的身形讓該球迷直呼「知道楊松弦有得咽喉癌，但真的沒想到老了這麼多…才46歲而已」、「上網查好像已經第4期了，希望安打弦好好的」。
楊松弦於2014年被診斷出鼻咽癌第4期，雖然康復後曾短暫擔任獅隊教練，仍於2016年球季結束後，因健康狀況未佳而沒有和球隊續約。
《NOWnews今日新聞》訪問到楊松弦本人，他透露自己在國中任教，身體狀況還可以，只是感概「過去隊友幾乎都退休了，可能是最後一次參加引退儀式。」而他也透露，當時「三代獅」認識的選手也沒有太多，也很感謝球迷關心，「就是吃不胖」，很多球迷也為他打氣。