一名馬來西亞男子在岸邊釣魚時，被鱷魚拖進水裏，目擊者看見鰐魚叼著男子軀體浮在水面一陣子後，再潛入河底游走，目前男子下落不明，救難人員尚未找到他。

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根據馬來西亞媒體《中國報》，此事發生於大馬沙巴古納（Kunak），現年50歲的農場工人立萬納威被路人目擊遭鱷魚拖下水後，至今生死不明。

當地消防局局長告訴媒體，當局接獲投報後，到場展開搜救行動。當局向目擊者詢問得知，立萬納威當時在河邊設置漁網，突然遭到河裡的鰐魚襲擊。目擊者說，看見鰐魚拖著立萬納威下水，還叼著他的軀體在河面上漂浮，隨後才潛入河底。

搜救人員在事發地點沒有找到立萬納威的蹤影，當局今（1）日會再展開搜救行動。這是馬國一個月來發生的第二起鱷魚襲人事件，砂拉越一名6歲女童在上個月17日跟隨家人到河邊洗澡時，被鱷魚拖走，至今下落不明。

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