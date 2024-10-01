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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，北檢今日預計五次提訊，但遭柯文哲拒絕出庭，外界關注柯文哲是出什麼怪招？熊大律師陳君瑋分析2種可能：一，看到朱亞虎行賄者認罪，覺得大勢已去；二，學沈慶京、吳淑珍體力不好，精神狀況不好，不能應訊，甚至要求停止偵查。台北地檢署偵辦偵辦京華城容積弊案，原本今天上午打算5度提訊柯文哲，釐清其與日前成功收押的北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎，以及大帳房李文宗間的可疑金流，不料柯文哲竟在提訊前一刻，向台北看守所人員表示不願出庭應訊，經所方請示檢察官，北檢認為柯文哲今日身心狀況恐已不適合應訊，臨時取消今日借提，擇日再訊。關於柯文哲拒絕應訊，律師陳君瑋分析，可能一：看到朱亞虎行賄者認罪，覺得大已去。可能二：學沈慶京、吳淑珍體力不好，精神狀況不好，不能應訊，甚至要求停止偵查（審判）？根據刑事訴訟法第294條，被告因精神或其他心智障礙，致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為之能力者，應於其回復以前停止審判。