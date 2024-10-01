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民眾黨前立委賴香伶2022地方選舉參選桃園市長落敗，週刊今（1）日爆料，檢廉調查京華城弊案，從民眾黨主席柯文哲的USB找到賴香伶跟高虹安的出帳紀錄，是否與賄款有關，仍待檢廉清查。賴香伶今最新回應也曝光，她強調，自己從任職北市府、立委到參選公職，「均與威京集團無任何接觸」；並表示自己選舉期間確有從民眾黨方面取得110萬元競選經費，但都有如實申報。《鏡週刊》今天封面故事標題直指「USB記載出帳高虹安賴香伶 揭柯文哲2階段收賄內幕」，內容報導指出，檢廉解密柯文哲的USB發現，京華城取得840%容積率建照後，出現當筆「2022/11/1小沈1500沈慶京」，而當時也是地方縣市長選舉期間，其中代表民眾黨參選新竹市長的高虹安跟桃園市長候選人賴香伶，也都在出帳名單中，但「是否與賄款有關，仍待檢廉清查」。對此，賴香伶發出三點聲明，她首先表示，自己的競選經費收入639萬2697元，支出655萬2320元，其中150萬元為直轄市長選舉登記費用，「但選舉保證金因為只有獲得5萬4926票（5.12%得票率）而無法取回」。賴香伶接著證實，競選期間，民眾黨確實撥款110萬元給她當作競選經費，但「所有款項均如實申報，監察院系統可查證」。賴香伶強調，自己從擔任局長到立委、參選公職，均與威京集團無任何接觸。賴香伶批評，「捕風捉影、三人成虎」手法，是台灣邁向正常化國家的惡性腫瘤，期盼各界慎思。