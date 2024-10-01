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台中市曾姓男子因侵人他人住宅，遭住戶報警逮捕，曾男於第二分局永興派出所製作筆錄時，竟對沈姓員警出言恐嚇「今天我是路人，經過就把你幹掉」、「幹掉你，你馬上加一條，來啦，我就是要幹掉你，要不然呢」…，結果被台中地院分別就侵入住宅、侮辱公務員犯行併定應執行拘役35日。曾男不服判決提起上訴，法官認原判決之量刑並無逾越法定刑範圍，駁回上訴。住在台中市北區的報案人於警詢時指出「我於112年7月23日10時許發現一名陌生男子站在我家門口許久未動，覺得狀況有異，我便詢問對方是否有要找人，此時對方就走入我家私人庭院，我跟我家人便喝止對方，問對方為什麼要走進來，我們又不認識對方，因為對方持續不講話，我們有些擔心畏懼」。轄區第二分局永興派出所警方據報趕至瞭解後，將該曾姓男子依無故侵入住宅罪嫌帶回派出所偵辦。沈姓員警於製作筆錄過程中，曾男竟出恐嚇沈員：「今天我是路人，經過就把你幹掉」、「幹掉你，你馬上加一條，來啦，我就是要幹掉你，要不然呢」、「你先把我腳銬先拔掉，至少賞一巴掌，為你而死啦，垃圾」。當場再被警方加辦一條妨害公務罪。台中地院法官認被告犯行罪證明確，分別就侵入住宅犯行處拘役10日，就侮辱公務員犯行處拘役30日，併定應執行拘役35日。曾男否認犯行提起上訴，但法官認為均無理由，應予駁回。