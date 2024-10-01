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▲韓佳人（左）與老公延政勳（右）結婚超過19年，感情一直很甜蜜。（圖／韓佳人IG）

▲韓佳人的豪宅空間很大，她說客廳之前還有擺放小型遊樂設施。（圖／韓佳人YouTube）

42歲韓國女星韓佳人靠著韓劇《擁抱太陽的月亮》爆紅，之後韓佳人因為生小孩關係，鮮少再有作品推出；近日她才開通了自己的YouTube頻道，分享為人母的日常生活，還公開了她和演員老公延政勳位在首爾富人區新堂洞的豪宅。這棟房子當初的成交價約21億韓幣，空間很大，讓韓佳人笑說打掃起來很累人；至於為何不請清潔工來幫忙？韓佳人誠實曝光1理由，還加碼爆料自己結婚初期碰上老公當兵，居然獨自在婆家住了5年，直接從媳婦變成「親女兒」了，讓粉絲看了全笑翻。韓佳人日前開通自己的YouTube頻道，命名為「自由夫人韓佳人」，並在9月26日上傳頻道的第一支影片，除了談到育兒辛酸，也分享了位在首爾新堂洞豪宅。這棟房子在20年前的成交價是21億韓幣（約新台幣5千萬元），裝潢走極簡淺色風格，光是客廳就能融下整個拍攝團隊，可見空間有多大。韓佳人透露，自己在2005年4月和延政勳完婚，他11月就去當兵了，因此韓佳人曾在婆家獨自居住，加上老公忙拍片的關係，她在婆家住了5年時間才搬到現在的豪宅。房子大當然很幸福，但韓佳人還有2個小孩要照顧，因此經常沒時間整理豪宅，她也笑說打掃起來真的很累人。被問到為何不請清潔人員來幫忙，韓佳人尷尬的說，怕對方會覺得女明星的家怎麼這麼亂，如果阿姨來打掃，她還要先自己整理過一次，那不如自己動手就好，超誠實理由讓網友笑翻。而韓佳人分別在2016年、2019年和老公生下女兒、兒子，擁有一雙兒女讓她感到相當幸福，但照顧小孩的過程確實很不簡單；韓佳人說她早上6點就要起床幫小孩準備早餐，再送他們去上學，之後小孩下課又要接送他們去上才藝班，她常常忙到要在車上吃飯，因此也沒機會再復出拍戲。為了抑制自己想演戲的衝動，韓佳人還笑說自己會故意少看電視，開通YouTube的目標則是想當「搞笑女」，做一點以前沒體驗過的新嘗試，因此之後還會曝光什麼類型的影片，讓粉絲相當期待。