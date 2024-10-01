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▲全聯會指出，央行打房錯殺許多無辜消費者，房仲也疲於奔命。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲政府之前未理會房市過熱問題，如今銀行房貸水位拉警報，導致系統性風險持續攀升。（示意圖／記者徐銘穗攝）

銀行房貸水位拉警報，央行祭出第七波打房，緊縮房貸，房仲全聯會今（1）日痛批央行錯殺無辜，導致房貸亂象叢生，包括「銀行降成數、調升利率」；「有關係就沒關係、沒關係就有關係」，政策發布前購屋、尚未交屋的消費者無辜受害，一線房仲也因房貸下不來，疲於奔命送件，還有調處買賣雙方糾紛，最終「沒有交易量、只有糾紛量」，提醒央行應儘速建配套，放過無辜。央行祭出第七波信用管制，一、名下有屋者，第1戶房貸無寬限期；二、第二戶限貸令降至5成，全國皆準；三、法人、自然人豪宅限貸令，第3戶以上最高4成；四、建商餘屋貸款最高3成。另，存準率提升1碼。也就是說，除了名下無屋的第一戶房貸擁有優先排序，其他人恐怕要自己看著辦。房仲全聯會理事長王瑞祺表示，央行祭出第七波打房後，銀行放貸亂象橫生，新青安族即使擁有優先順序，仍有可能要排隊，至於其他購屋族，「有關係就沒關係，沒關係就自己看著辦」，換屋族、房仲無辜受到牽連，央行應儘速制定統一標準，終止亂象。全聯會亦向央行、財政部提出九大訴求，一、不溯及既往，二、延長換屋出售期限至2年，三、排除都更、繼承等消費者，四、排除第一屋持有10年以上自用之消費者，五、新青安寬限期縮短至3年，六、金融機構不得要求貸款者購買其它無關產品，七、鑑估值應以市價（實價登錄）為標準，八、房市政策各部會方向應統一，九、保障統一自用型購屋房貸利率。事實上，全聯會提出的亂象確實是事實，不過忽略了「銀行房貸水位拉警報」一事，事實上，這些亂象，早在7月全台就幾乎全面爆發，央行祭出管制措施，主要是將剩餘不多的資源，全部集中給新青安族，其實也不是真的打房，就算沒有管制，在房貸水位拉警報情況下，依舊要排隊或被拒貸。財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問表示，「全民瘋炒房5年，2年前產學界就有不少人提醒央行要留意，但央行置之不理，財政部又在去年祭出新青安貸放火，導致金融系統性風險急速攀升，央行現階段是『逼不得已』才出手控制，避免房市反轉時，引爆『次貸風暴』，至於民怨，本就不是優先考量，或許輿論壓力下會有微調吧！」