我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄仁武區的灣內里，因北有獅龍溪，西有曹公圳兩條水道經過匯流，上回凱米颱風的超大豪雨，導致兩條大排來不及排水，造成全里大淹水。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.03）

今（2024）年7月凱米颱風來襲，高雄仁武區的灣內里，因為被兩條大排環繞，颱風豪雨一來導致溢堤大淹水，全里許多透天社區住家慘淹泡水，里民苦不堪言。這次山陀兒颱風來襲大排再度溢堤，路面又開始淹水，讓居民擔心若雨繼續下不停，住家淹水恐怕惡夢重演！由於高雄仁武區的灣內里北有獅龍溪，西有曹公圳兩條水道經過匯流，上回凱米颱風挾強大豪雨，導致兩條大排來不及排水，造成全里大淹水。《NOWnews今日新聞》採訪團隊資深記者張鴻儀與攝影記者葉政勳，實地到仁武區採訪發現，這回山陀兒颱風來襲，大排再度溢堤，路面又淹水了。截至3日傍晚為止，仁武區淹水高度約莫在腳踝左右，沒有像上回凱米颱風那麼嚴重，加上有了上次的慘痛經驗，仁武區的居民這回防災意識大幅提升，不只早早就架高家門口的防水閘門，還出現吊掛汽機車防淹水的特殊景象。不過還是有居民表示，這兩次颱風雖然雨大，但是兩條大排的排水功能卻沒有發揮作用，質疑可能和大排有許多垃圾淤積堵塞，導致排水不良，一遇豪雨就容易溢堤，盼有關單位能重視，終結仁武區的淹水惡夢。