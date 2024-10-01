近來總統賴清德遭爆在將官晉升典禮上，飆罵將官未起立敬禮。對此，台北市前市長郝龍斌表示，做領導人最主要的是帶心，嚇他們沒有用。

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郝龍斌今（1）日出席中廣前董事長趙少康公布罷樑民調記者會時表示，軍方的活動都有標準程序，且將官授階已行之有年，若總統府有額外要求，就應該要說明。

郝龍斌也針對此事提出兩大問題：第一，軍方若發現總統對過程不滿時，應該有人向總統報告緣由，此事件中卻沒有人向總統告知；第二，賴總統等於在給軍方下馬威，軍方不敢跟賴報告，郝認為這不是好的領導人可以做的事情。

郝龍斌強調，帶兵帶心，做領導人最主要的是帶心，嚇他們沒有用，「而且軍方不能把實情反映出來，將來作戰怎麼辦？」，認為雖然是件小事，但凸顯出軍方與三軍統帥的嚴重問題。

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