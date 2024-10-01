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▲對於果粉來說，想關注颱風動態其實iPhone內建「天氣」App就相當實用。（圖／記者周淑萍攝）

▲台北市長蔣萬安表示，基北北桃4縣市會共同討論評估，原則上在今晚8時同步對外宣布。。（圖／記者陳明安攝）

山陀兒颱風影響台灣時間越拉越長，甚至將挑戰「南台灣登陸最強颱風」，目前「海上陸上颱風警報」持續發布中，中央氣象署提及，颱風預估花一天時間北轉，明（2）日下午向台灣前進，明天傍晚後登陸南部，週四（10/3）從東半部出海特別提醒南部民眾，今天上午風雨可能還不明顯，但隨颱風越來越接近，天氣會越來越惡劣。民眾關注颱風動向則可以善用iPhone內建「天氣」App，一次掌握12小時颱風動態。iPhone 內建的「天氣」App，不需要另外下載就可隨時瞭解氣溫、降雨、降雪和風等狀況。天氣預報部分，可查看目前和未來 10 天內每小時的預測天氣狀況，包含氣溫、風、濕度、露點、體感溫度、紫外線指數、氣壓和能見度。此外，還有天氣地圖，透過降水動畫地圖追蹤接下來 1 小時內每分鐘或未來 12 小時的風暴路徑和強度。針對颱風，則可以透過動畫風場圖視覺化來觀察未來的風向，包含方向和風速，要在 iPhone 的內建「天氣」App 中查看颱風動向步驟：開啟「天氣」App>進入地圖模式，點擊左下角的地圖圖示（三折頁圖示）>在地圖界面中點擊右上角的堆疊圖示，然後從選單中選擇，設定完成後就能夠預覽未來12小時內的颱風路徑、降水狀況及風場強度。還可以在設定中開啟「天氣」App的通知，這樣在有颱風或極端天氣時手機就會自動發送警告通知。至於民眾最關心的停班停課，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。按照目前路徑看來，預估明（2）日從高雄屏東一代登陸，今起到後天迎來最強風雨，台北市長蔣萬安表示，基北北桃4縣市會共同討論評估，原則上在今晚8時同步對外宣布。