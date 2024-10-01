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▲雖還未到下班時間的高峰期，但葉菜類的冷藏櫃已經空了好幾區。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲易保存的胡蘿蔔、洋蔥、番茄、大黃瓜、馬鈴薯都還有不少貨量。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福國產BIO有機高麗菜每顆119元。（圖／家樂福提供）

▲美廉社茶葉蛋2顆18元，平均1顆9元，還有泡麵也優惠。（圖／美廉社提供）

山陀兒颱風在台灣外海龜速前進，對台影響拉長，民眾瘋搶防颱物資，今（1）日不到下班時間，不少全聯門市的蔬菜貨架又空整片，而現場店員也熱心表示「想要搶購綠色蔬菜在，早上10點半至11點補貨時間到店最有機會；生鮮肉品則是在下午4點30分至5點前補貨上架」，並且預計今晚應該不會再補貨，山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）目前在台灣西南方呈現滯留狀態，預計要明（2）日才會登陸「高雄至屏東一帶」，全台民眾戒備囤防颱物資，尤其是綠色葉菜類更是每到了颱風時期都會搶購一空。《NOWnews》記者下午4點直擊鄰近全聯門市，雖還未到下班時間的高峰期，但葉菜類的冷藏櫃已經空了好幾區，剩下各種菇類、玉米筍、豆芽菜、瓜果類還有不少存貨。熱心店員透露，颱風搶購潮持續湧入，想要搶購到熱門的綠色葉菜類，要抓準補貨時間就在上午11點30半到12點前；生鮮肉品則是下午4點30分至5點前補貨上架，並且今晚不會再有蔬菜補貨。不過實際上按照各分店可能有不同的補貨時間，此外，全台通路也針對防颱物資推出限時優惠，讓民眾做好防颱準備的同時，也能兼顧省荷包！颱風逼近，全聯全台超過1200間門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，蔬果、魚肉、調理熟食、烘焙甜點皆祭出優惠，讓民眾採買省荷包。即起至10月3日◾進口青花菜特價55元◾善美的有機鴻禧菇◾善美的有機雪白菇每包優惠價26元◾台灣桂丁土雞切塊單盒特價175元◾豬里肌火鍋薄切肉片每100克特價40元◾草蝦單盒原價198元，特價169元◾美味堂「油條麻辣鴨血」特價109元◾美味堂「金錢牛肚絲」特價79元◾維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)，每袋優惠價76元，福利卡友再贈20福利點◾農心-辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵(120g)一次買5包特價165元◾味味A排骨雞風味乾麵(123gx4入)第2件5折，原價95元、特價71元◾慶尚北道韓式結頭菜600g，特價149元◾義美水餃-豬肉高麗菜/豬肉韭菜/素食(高麗菜口味)1050g，每包特價129元，福利卡友再贈20點◾康寶2人份濃湯-自然原味金黃玉米/火腿玉米(3入)買1送1，原價115元、特價57元家樂福對抗颱風抗漲，持續提供最親民平價蔬菜專區，並且家樂褔也加碼，平價專區推出前再一波！與農糧署攜手合作，為颱風葉菜供應持續努力，明（2）日起至6日前全台家樂福量販/超市分店成立「優惠甘藍專區」，國產BIO有機高麗菜供貨上架！每顆約800克／119元。10月4日起至7日◾台灣熟綠竹筍600g/219元（袋）◾美國西芹600g/79元◾履歷去殼玉米筍120g/36元盒◾有機丸株金針菇/12元（袋）◾日本茨城紅春香地瓜500g/139元（袋）◾家樂福有機櫛瓜500g/99元10月4日起至10日◾家樂福有機紅蘿蔔400g/39元特惠買1送1◾有機綠豆芽/有機黃豆芽 200g，任選2袋45元，持冷凍卡再享9折優惠41元◾青江菜每包39元◾小白菜每包39元◾每包地瓜葉32元◾茶葉蛋2顆18元，平均1顆9元◾GREEN LIFE甜玉米粒340g/玉米醬410g，任選2罐55元◾心樸元氣純水1500ml，12入99元，平均1入8.3元◾韓國辛拉麵120g5入，原價189元、特價159元◾Acecook逸品日式杯麵2杯55元，原價39元／杯、特價28元