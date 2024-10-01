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▲今（1）日王思佳出席珠寶品牌記者會，被問及徐乃麟和楊繡惠之間的紛爭。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲王思佳坦言最近比較少上《天才衝衝衝》是自己的問題。（圖／記者吳翊緁拍攝）

女星楊繡惠日前怒控遭徐乃麟羞辱，徐乃麟也不甘示弱回擊，雙方隔空交火，風波持續延燒，不少藝人都陸續表態。今（1）日王思佳出席珠寶品牌記者會被問及此事，她坦言過去有上過《天才衝衝衝》，如今比較少上是因為自覺反應變慢，在風波爆發之後也有主動私下傳訊息關心徐乃麟，受訪過程中，王思佳一度對記者開玩笑脫口：「你很賤欸！」立刻自掌嘴道歉，綜藝效果十足。王思佳透露，徐乃麟和楊繡惠都是她的前輩，「都很照顧我，我覺得我身為晚輩，不能去評論長輩的事情。」她坦言兩人都是非常好的人，「因為我跟乃哥認識非常多年，我只要跟他工作，他都非常照顧我們身邊的每一個人。」她透露自己很能理解有時候需要節目效果，「希望他們可以快快和好一片和樂。」王思佳強調，最近比較沒上《天才衝衝衝》，是因為她自己本來反應就不快，生小孩之後又更慢，自然就比較少去，「是我自己個人的問題，不是說節目沒有發或者是我們自己不去。」事件發生過後，她也有傳簡訊關心徐乃麟，「但他也沒有特別說什麼，就只是就是一種關心問候。」坦言女兒會和徐乃麟的孫子玩在一起，對於楊繡惠的感受，她也不多做評論，「我們旁觀者哪能說什麼。」王思佳也坦言，自己曾被網友罵過很多次，導致現在都麻木了，但底線就是家人，「我覺得不可以罵到家人的部分，我覺得就是大家彼此的尊重。」她透露自己有時候的表情本來就看起來很跩，如果是被熟人開玩笑罵賤，可能互罵一下就算是扯平了，「但如果說突然間路上走過一個人他這樣罵我……法院見。」