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針對日本於今（1）日召開臨時國會，選出自由民主黨新任總裁石破茂眾議員為第102任首相。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德代表我政府與國人，對石破茂首相表達誠摯祝賀，祝福石破首相所領導的日本新政府，推動各項國政順利，國家發展昌盛。郭雅慧表示，台灣與日本長期以來是堅實互助的夥伴，兩國人民情誼建立在相互扶持的基礎之上，過去在COVID-19疫情期間，日本捐贈數百萬劑疫苗給台灣，共同克服疫情的困難；此外，在今年四月花蓮震災之際，日本人民也慷慨解囊，協助台灣共度難關，這份互助情誼，台灣人銘記在心。郭雅慧指出，台日之間的深厚情誼，在防災、經貿或是安全等各領域的議題，都可望有更多交流合作，今年8月，石破眾率「思考日本安全保障議員之會」訪台時表示，「民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定」，賴清德也多次強調，將與日本等民主夥伴共同努力，撐起「民主保護傘」，守護民主自由價值，維持區域和平穩定。郭雅慧表示，賴清德感謝甫卸任的岸田文雄前首相，任內對我國的堅定支持，並且持續表達對台海和平穩定、自由開放印太願景的重視，賴清德也期盼未來台日情誼能持續深化，共同為區域和平繁榮與穩定貢獻心力。