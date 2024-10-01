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▲張麗善邀請全國鄉親共襄盛舉來雲林歡度中華民國國慶日，一起高喊中華民國生日快樂!（圖／雲林縣政府提供）

▲立法院長韓國瑜也希望所有好朋友踴躍來雲林縣參加國慶焰火。（圖／雲林縣政府提供）

今年國慶焰火將於10月10日晚間8時在雲林虎尾高鐵特區盛大登場，雲林縣長張麗善表示，雲林人熱情好客，首度承辦國慶焰火，準備了豐富的表演。張麗善縣長更率領整個團隊從今（1）日開始吃素，以最虔誠的心、最勤勞的動作來配合，希望國慶焰火在雲林縣辦得空前成功。今「2024國慶焰火在雲林」宣傳記者會現場冠蓋雲集，產、官、學各界共襄盛舉。雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良與立法院長韓國瑜、立法委員張嘉郡、許宇甄委員、丁學忠委員、內政部常務次長吳堂安、內政部宗教及禮制司司長林清淇、雲林縣農會總幹事陳志揚、虎尾鎮長林嘉弘、民政處長蕭德恕等一同啟動2024國慶焰火在雲林儀示，歡迎全國民眾來雲林賞百景、享百味、看百戲。縣長張麗善表示，雲林縣非常榮幸在立法院韓國瑜院長提攜之下，讓雲林縣有機會舉辦中華民國生日快樂國慶焰火在雲林活動。雲林縣府從今年5月份承接任務以來，各局處皆卯足勁、全力以赴。國慶焰火在雲林進入倒數，縣府團隊今天特別召開記者會，向全國各地好朋友公布更多國慶焰火在雲林亮點，邀請大家共襄盛舉來雲林歡度中華民國國慶日，一起高喊中華民國生日快樂!張麗善縣長指出，雲林縣非常開心迎接國慶焰火，同時也非常期待，我們準備了相當豐富的表演，邀請大家10月10日雲林來相見！當天還有10組雲林在地團體帶來精彩演出，包含鎮西國小管弦樂團、公誠國小武術隊、雲林國小合唱團、東南國中國樂團、以及斗六國中、雲林國中、蔦松高中的舞蹈表演，縣內動員近450人，給觀眾滿滿驚喜。晚會現場有雲林著名的霹靂布袋戲，帶給大、小朋友懷舊的視覺饗宴，以及雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等華麗演出，陪伴大家一同迎接國慶焰火的到來，並以400台無人機在夜空進行一系列排演，多元主題包含：素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、在地推廣智慧農業、雲林出產農業良品、在地文化：武術、觀光景點：西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚，共10款展演伴焰火閃耀600秒，歡迎大家相揪來雲林虎尾。張麗善縣長進一步指出，光輝十月雲林最好玩，10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭，感受藝陣文化；11日至13日有國際偶戲節；19日到21日農機暨資材展及中台灣農產品展售會；26、27日有台灣咖啡節，精彩活動一檔接一檔，民眾除了安排國慶日來雲林看國慶焰火，也可以規劃雲林二日遊、三日遊，甚至玩個五天四夜遊程，品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索雲林景點秘境，看傳統創新兼具戲劇，感受雲林最美的人情味。為求光輝十月國慶焰火活動順利舉辦，雲林縣政府團隊從今起全員吃素，盼眾神庇佑，她率領縣府團隊持著赤誠的心、熱情的心，竭誠歡迎所有鄉親國慶日來雲林賞焰火。立法院長韓國瑜表示，每一年中華民國國慶都有三大活動，國慶晚會、國慶大典及國慶焰火。今年國慶晚會10月5號在臺北市、接續10月10號國慶大典、再來就是晚間在雲林縣國慶焰火。這次三大活動的國慶焰火，選擇了雲林縣政府，張麗善縣長跟團隊以及雲林縣中央的立法委員全部都動起來了。張麗善縣長更率領整個團隊從今日開始吃素，以最虔誠的心、最勤勞的動作來配合，希望國慶焰火在雲林縣辦得空前成功，身為國慶慶典的慶籌會非常感動，今天特別來雲林縣參加記者會，就是對雲林縣政府團隊最負責任表現的回饋，希望所有好朋友踴躍來雲林縣參加國慶焰火。