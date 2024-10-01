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▲樂天桃猿中繼投手王志煊，本季累積出賽58場，是投手群中最多，累計拿下31次中繼成功。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）

林子偉撲接造成肩膀傷勢！樂天桃猿外野手林子偉，上周日對陣中信兄弟的比賽中，在4局轟出追平兩分砲，且首局上演撲接美技，快傳三壘觸殺陳俊秀，讓樂天避免繼續失分。然而，同時，陣中「中繼王」王志煊也被下放二軍休息，為即將到來的季後賽備戰。9月29日，樂天、兄弟進行攸關下半季封王的一戰，首局兄弟就靠著陳俊秀的長打攻下分數，自己則是站上三壘。下一棒王威晨敲出強勁內野滾地球，不過林子偉在7局上退場，由馮健庭替補上場。古久保健二表示：「撲下去的那一刻，微肩膀狀況就沒有那麼好。」整季僅出賽58場，繳出1成96打擊率，以及4發全壘打。另外，陣中牛棚主力王志煊也在同日下放二軍，古久保健二表示，因為已經確定拿下中繼王，所以讓他提前下去休息，準備即將到來的季後賽。