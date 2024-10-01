林子偉撲接造成肩膀傷勢！樂天桃猿外野手林子偉，上周日對陣中信兄弟的比賽中，在4局轟出追平兩分砲，且首局上演撲接美技，快傳三壘觸殺陳俊秀，讓樂天避免繼續失分。然而，總教練古久保健二今（1）日受訪表示，林子偉因為那個守備動作，所以肩膀狀況沒有那麼好，已經被降下二軍治療，要在季後賽前回歸恐怕有難度，同時，陣中「中繼王」王志煊也被下放二軍休息，為即將到來的季後賽備戰。

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封王戰繳撲接美技　肩膀出現不適

9月29日，樂天、兄弟進行攸關下半季封王的一戰，首局兄弟就靠著陳俊秀的長打攻下分數，自己則是站上三壘。下一棒王威晨敲出強勁內野滾地球，二壘手林子偉攔下，沒有選擇傳向一壘，而是快傳三壘，讓回壘不及的陳俊秀遭到觸殺，避免球隊持續失分。

不過林子偉在7局上退場，由馮健庭替補上場。古久保健二表示：「撲下去的那一刻，微肩膀狀況就沒有那麼好。」對於林子偉是否能趕上季後賽，他說：「短時間要完全好比較難，會先讓他專心治療，如果需要比賽感覺的話，會讓他去二軍打練習賽。」

林子偉本季傷勢多　王志煊下二軍休息

林子偉本季大小傷勢不斷，在5月中出現較嚴重的手肘傷勢，休息將近1個半月後，才在下半季回歸，如今又出現肩膀不適的狀況。整季僅出賽58場，繳出1成96打擊率，以及4發全壘打。

另外，陣中牛棚主力王志煊也在同日下放二軍，古久保健二表示，因為已經確定拿下中繼王，所以讓他提前下去休息，準備即將到來的季後賽。並透露，後續賽程會讓一些表現不錯的二軍選手上場，或許能找到季後賽的可用之兵。

▲樂天桃猿中繼投手王志煊。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲樂天桃猿中繼投手王志煊，本季累積出賽58場，是投手群中最多，累計拿下31次中繼成功。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）

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