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▲家樂福國產BIO有機高麗菜每顆119元。（圖／家樂福提供）

因應山陀兒颱風襲台，豐沛的雨量可能造成後續菜價波動，全聯發揮通路力量，將自10月4日起配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，民眾先別急著囤過量蔬菜，山陀兒颱風走後剛好優惠開跑，不用先囤菜又可以享優惠！全聯自10月4日起至10月9日前，合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，照顧消費者荷包，總計8款蔬菜約51噸貨量，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。優惠商品：◾小黃瓜原價45元、特價39元◾嚴選茭白筍原價118元、特惠價99元，現省19元◾鮮香菇原價65元、特價59元◾履歷紅蘿蔔原價40元、特價33元◾進口馬鈴薯單盒原價55元、特價49元◾進口洋蔥單袋原價45元、特價35元，現省10元◾進口馬鈴薯單粒原價22元、特價14元◾進口洋蔥單粒原價19元、特價16元除了全聯以外，知名量販店家樂福也對抗颱風抗漲，持續提供最親民平價蔬菜專區，並與農糧署攜手合作，明（2）日起至6日前全台家樂福量販/超市分店成立「優惠甘藍專區」，國產BIO有機高麗菜供貨上架！每顆約800克／119元。10月4日起至7日◾台灣熟綠竹筍600g/219元（袋）◾美國西芹600g/79元◾履歷去殼玉米筍120g/36元盒◾有機丸株金針菇/12元（袋）◾日本茨城紅春香地瓜500g/139元（袋）◾家樂福有機櫛瓜500g/99元10月4日起至10日◾家樂福有機紅蘿蔔400g/39元特惠買1送1