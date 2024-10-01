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2024美國總統大選副總統辯論即將在10月1日（台灣時間10月2日早上9時）登場，由民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），對上共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。由於美國總統辯論目前似乎無第二場的跡象，這場辯論可能也將成為雙方陣營最後一次直接交鋒，美媒《CNN》在辯論會前，先分析這場副總統辯論的5大看點。這場辯論由哥倫比亞廣播公司（CBS)主辦，地點位於紐約曼哈頓主持人是CBS當家主播歐唐納（Norah O'Donnell）及「面對全國」（Face the Nation）的節目主持人布瑞南（Margaret Brennan），預計將進行90分鐘的辯論。這場辯論會全程都會將麥克風打開，但主辦方將保有關閉麥克風的權力，講台上將為2人準備紙筆和瓶裝水，上台時不得攜帶任何道具或筆記，現場沒有觀眾。開場隨即展開問題，每個問題都有2分鐘時間回應，另外有1分鐘可以做反駁論述，主持人可以自行斟酌是否要給2位候選人額外1分鐘的時間繼續論述。90分鐘辯論中有2次休息時間、每次4分鐘，雙方陣營人員不得在休息期間與2名候選人接觸。根據CNN報導，這場由60歲的明尼蘇達州州長華茲和40歲的俄亥俄州參議員范斯之間的對決，由哥倫比亞廣播公司新聞 (CBS News) 主持，並在紐約進行，沒有現場觀眾。辯論恰逢美國國內和國際不斷發生重大事件，包括美國東南部颶風海倫的恢復工作，以及以色列加強攻擊黎巴嫩激進組織真主黨所在地區。CNN盤點出辯論5大看點，首先是「兩人過去的背景」，兩人都透過自己的傳記和回憶錄宣傳自己，華茲過去曾是小鎮的高中美式足球教練，也具美國眾議員背景；范斯則著有關於阿帕拉契（Appalachia）地區家庭價值觀，和家鄉社會經濟問題的暢銷回憶錄「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy），當然，兩人可能仍會分別花大量時間攻擊川普和賀錦麗。但他們也可以花時間強調自己的部分傳記，並試圖削弱競爭對手的傳記記述。在選民中建立自己的信譽。民主黨和共和黨在墮胎權問題上的立場截然不同，華茲在此議題上曾以自己人生經歷中脆弱的一面，包括他和妻子面臨的生育困難來表達立場，民主黨人認為墮胎議題是激勵女性和年輕人投票、贏得搖擺選民的關鍵，因此不斷強調范斯2021年的「無孩養貓女士」言論，試圖將他描繪成對女性生育選擇權的批判者；另一方面，范斯試圖將華茲描繪成墮胎的極端份子，稱華茲擔任明尼蘇達州州長期間，支持允許直到嬰兒出生那一刻墮胎的法案。華茲在七月靠著將川普與范斯貼上「怪」標籤，在民主黨人之間形成風潮。但自那時起，華茲的表現相對溫和且低調，幾乎不在大眾目光之下究竟華茲是否是被刻意藏起來，還是有其他的原因，這一切在辯論開始後的前幾分鐘，答案應該就會明朗。范斯在選戰中不斷猛打華茲過往的軍中生涯，指其在部隊被派往伊拉克前就退役，逃避戰鬥，隔年當選明尼蘇達州聯邦眾議員；還指華茲在競選資料中描述軍旅生涯時，持續使用「士官長」頭銜，砲轟華茲是「竊取榮譽垃圾」，可預料范斯將在這場辯論持續追打這些問題。川普在前次辯論讓這項傳聞事件登上全球版面，范斯和川普不斷聲稱俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民綁架並食用居民的寵物，但這說法就連共和黨州長德威恩（Mike DeWine）都直言荒謬，預計華茲會針對這點追問范斯。