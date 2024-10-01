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美國國家運輸安全委員會（NTSB）上週警告，有部分波音（Boeing）737飛機的方向舵系統因致動器設計不良，存在卡死失靈的風險，週一（30）運安會進一步表示，可能有超過40家外國航空公司正在使用方向舵零件具有安全風險疑慮的飛機，這些零件由美國柯林斯航太系統（Collins Aerospace Systems）製造，裝載於部分波音737 NG和737 MAX機型的尾翼。運安會（NTSB）先前指出，方向舵系統中的致動器因易受潮而可能發生卡死，限制方向舵的操作，進而對飛行安全造成嚴重威脅。這些有問題的致動器至少有353個，已經被波音公司安裝到其飛機上。運安會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在致美國聯邦航空總署（FAA）的信件中表示擔心，稱這些航空公司可能在沒有意識到他們的737飛機正使用這些存在風險的致動器， 信中也強調有271個有問題的致動器已安裝在超過40家外國航空公司的飛機上，另有16個零件可能仍在美國註冊的飛機上使用，還有75個問題零件可能已經被用於售後市場的飛機維修安裝。美國聯邦航空總署表示，正嚴肅應對運安會的建議，並計劃在10月份進行更多模擬器測試，以進一步確認並解決這一問題。聯邦航空總署上週表示，已迅速與受影響的民航當局進行溝通，確保他們獲得所需資訊，並針對可能採取的行動提出建議。聯合航空（United Airlines）就是受此影響的航空公司之一，今年2月一架波音737 MAX 8客機在美國紐華克機場降落後，因方向舵踏板卡住無法操作，最後是靠機長改用前起落架操控飛機滑行方向才安全降落，經NTSB的調查發現，波音737的致動器存在設計缺陷，易受潮卡死，並導致這起事故發生。聯合航空隨後表示，其機隊中有9架737飛機使用了該問題零件，並已於今年稍早全數移除。這些飛機最初是為其他航空公司製造的。受此消息影響，波音公司的股價在消息發布當天下跌了2.7%。此事件加劇了市場對波音產品安全性的擔憂，特別是在737 MAX系列飛機因之前的多起空難事故而受到全球關注的背景下。雖然波音尚未對此事件置評，但外界對該公司的安全措施和風險管控能力抱持密切關注。NTSB則表示，會繼續深入調查相關事件，並敦促航空公司和維修部門高度重視這些潛在問題。