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▲《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》雖然10月18日才在台正式上映，但阿銀生日10月10日當天，會先在7家威秀影城上映1天。（圖／羚邦亞洲）

▲《銀魂劇場版2D 荊棘惡童篇》從未在台上映過，10月10日獨家在7家威秀影城上映1天。（圖／羚邦亞洲）

知名動漫《銀魂》今年連載滿20年，台灣發行商今（1）日宣布「送給台灣粉絲滿滿驚喜」，引進不曾在台上映的《銀魂劇場版2D 荊棘惡童篇》，在主角的坂田銀時（阿銀）的生日10月10日當天，串聯台北信義威秀、台北西門威秀、新店裕隆城威秀、桃園統領威秀、台中大魯閣威秀、台南大遠百威秀、高雄大遠百威秀等北、中、南等7家影城，同步上映《銀魂劇場版2D 荊棘惡童篇》與《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》2部電影，讓粉絲一次看個夠。以毒舌、吐槽、異想天開與無厘頭的惡搞結合動人情節、友情羈絆還有激烈戰鬥畫面聞名的作品《銀魂》，是日本漫畫家空知英秋擅長的獨特風格；自2003年開始連載後就廣受讀者喜愛，77冊漫畫單行本總發行量超過5500萬冊，動畫推出367集，還推出真人電影，其受歡迎程度可見一斑。今年是《銀魂》連載20週年，特別發想企劃，將其中廣受歡迎的章節《一國傾城篇》最精華的橋段，再加上新繪製的特別影像，推出電影《銀魂劇場版2D 一國傾城篇》，故事講述從美若天仙、精通百藝、千年難得一遇的傳說花魁「鈴蘭」說起，「明月高升時，我會再來見妳…」，鈴蘭心底牢牢惦記著當時與情郎的約定，為了這個約定，她在吉源苦苦等待意中人，但是幾年過去，情郎悄無音訊，她決定委託萬事屋的銀時幫自己了結心願；得知自己被傳說中的花魁指定任務，難掩內心激動的銀時迅速趕到鈴蘭面前，但讓他意想不到的是，這場等待也太久了。接下鈴蘭的委託，阿銀與月詠很快展開尋人的工作，歷經百般波折後，他們發現前任將軍德川定定，似乎與這起事件相關，然而令他無法赴約的原因，竟然是一樁足以撼動整個幕府的巨大陰謀。阿銀能否幫忙平定這場危機，順利讓鈴蘭與意中人在明月高掛之時相聚首？電影將於10月18日在台上映。