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▲陳泰源表示，商用不動產與住宅概念截然不同，更何況是用遠在墾丁的商用土地與大直住宅比較。（圖／翻攝Google Maps）

▲陳泰源指出，蘇清泉希望中央力拚墾丁觀光復甦立意良善，但建議質詢前應多做功課。（圖／陳泰源提供）

▲郭紀子指出，萬物皆漲、陸客不來，旅宿業又面臨缺工問題，墾丁觀光復甦不易。（圖／記者陳韋帆攝）

墾丁地價比大直貴？國民黨立委蘇清泉今（1）日於立法院質詢時指出「墾丁地價1坪要價176萬，比大直1坪130幾萬還貴。」對此，有饒河街小王子稱號的知名房仲陳泰源接受《NOWnews》訪問表示，「拿商用土地比住宅，根本是XX比雞腿，立委的專業度實在令人懷疑。」蘇清泉表示，墾丁觀光人數崩跌，交通、地價、陽傘等亂象橫生，房子貴、民宿貴、店面貴、攤販貴，誰要去？他質疑，「國家公園管理處和地方政府為何放任亂象？業者也不自愛，把遊客當一次性肥羊在宰！誰受得了？」陳泰源指出，目前大直地價約300萬/坪，住宅近一年成交均價107萬/坪，明水路河景第一排房價約130萬/坪，推測蘇委員應該就是用土地跟住宅比較，但這樣的作法如同「XX比雞腿、張飛打岳飛！」他進一步說明，商用不動產與住宅價值很難比較，以同樣在饒河街的「無電梯公寓」來說，一樓店面單價約3、400萬/坪，同棟住家約70多萬/坪，價值就差了4~5倍，商用價值與單純住宅難以比較，更何況是將墾丁觀光區土地與大直住宅比，天差地遠。陳泰源表示，觀光區的衰退，政府規劃、攤商自治都很重要，墾丁缺乏大眾運輸，交通亂象橫生，攤商缺乏在地特色，還不時傳出坑殺消費者行為，當然會沒落，所以蘇委員的質詢有其道理。他建議，想吸引觀光客，墾丁除了要先開發出當地特色，也要有良好的環境衛生、行車及行人動線、洗手間等規劃，建議蘇委員，可以針對自身專業質詢，如果在房價上有疑慮，也可先詢問自己黨內同志，如「王鴻薇、謝龍介」，才不會讓人一頭霧水。台灣物業管理學會理事長郭紀子接受《NOWnews》訪問表示，「排除坑殺消費者等問題，墾丁過去主要觀光客群來自於中國大陸，如今政府採新南向政策，陸客不來，以東南亞、日韓客為主，來台觀光人潮大幅降低，墾丁又沒有高鐵，自然衰退嚴重。」他指出，國內觀光不振，除了國外旅客人數驟減，國人國旅意願也降低，現階段台灣萬物皆漲，旅館、交通費用高，還有旅宿業缺工問題，房務難請，品質難以維持，同樣一趟旅遊，往日韓、東南亞玩樂，其成本差距不大，地理位置相對偏僻的墾丁，自然影響更大，這樣系統性的問題，亟需政府努力改善。