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▲威秀影城宣布10月2日營業時間異動。（圖／威秀影城粉絲團 臉書）

中央氣象署今（1）日凌晨宣布第18號「山陀兒」颱風已經正式升級成強颱，並針對各地海面發布海上颱風警報，而目前陸上警報範圍包含彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖。而全台各縣市也預警性的宣布10月2日停班停課，對此，威秀影城也祭出防颱措施，宣布台中、台南、高雄3個縣市的威秀影城10月2日上午12點前的場次取消，中午過後場次將視風雨狀況評估。因山陀兒颱風影響：10月2日（三）全台地區均已達停班停課標準※相關營業公告將公佈於：威秀影城官方網站、官方粉絲團。上述暫停營業之影城，官方網路平台訂票尚未取票者，請直接於線上取消訂票 (免收退票手續費)。現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。 相關營業問題敬請致電影城洽詢，謝謝！