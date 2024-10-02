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伊朗對以色列發起大規模飛彈攻擊，美國《CNN》透過地理定位分析，發現以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim air base），似乎遭多枚飛彈擊中，惟以色列國防軍（IDF）表示，以色列空軍的作戰能力，並未受到伊朗飛彈襲擊的影響，將繼續在中東實施更多目標打擊。報導指出，網上流傳的影片似乎顯示，內瓦蒂姆空軍基地遭多顆飛彈攻擊，還能聽到大量的警笛聲，以色列出動防空系統攔截，巨大的爆炸聲和火光劃破漆黑的夜空。目前尚不清楚飛彈是否對基地造成損害。報導提到，今年4月伊朗大規模空襲以色列時，內瓦蒂姆空軍基地就成為目標之一，當時以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）證實，該基地確實有被擊中並造成輕微損壞，但仍然維持正常運作。而在伊朗於當地時間1日深夜發動本波彈襲後，哈加里表示，以色列空軍還是會全力運作，繼續對中東地區進行「強而有力的打擊」，就像過去1年一樣；強調伊朗的舉動只會加劇中東緊張，以色列將持續追捕真主黨指揮官，以及任何威脅以色列人民者。此外，《CNN》還報導了一段，網傳伊朗飛彈在距離摩薩德（Mossad）極近處爆炸的影片，定位後發現該影片是在海茲利亞（Herzliya）的一棟高層公寓樓拍攝的，距離摩薩德總部不到3公里。摩薩德正式名稱為以色列情報及特殊使命局，局長直屬以色列總理，與以色列國家安全局、以色列軍事情報局共同組成以色列的情報體系。