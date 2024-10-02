10月2日颱風山陀兒（國際命名Krathon）逼進台灣，全台停班停課一天。今（2）日颱風天適逢麥當勞開賣「香芋派」，還稱之「不能放進火鍋裡
做成派就可以」，逼出不喜歡香菜也討厭芋頭的視網膜，曬出柚子鄙視臉率先發難，沒想到竟引來林郁婷、李洋、王齊麟一票奧運英雄，槓上視網膜狂讚力挺香芋派，留言區戰況相當精彩。
麥當勞人氣甜點「香芋派」今起限量回歸，連芋頭控也認證的美味，每年10月都被搶翻天。2024年開賣第一天就遇上颱風山陀兒，10月2日全台停班停課。業者才在粉專悄悄提醒「_____不能放進火鍋裡 做成派就可以」，秒逼出不喜歡香菜也討厭芋頭出了名的網紅「視網膜」，他曬出柚子鄙視臉照片發難：「我問柚子喜歡芋頭嗎？這表情看起來連狗都不吃」。
沒想到竟引來一票奧運英雄狂讚力挺香芋派，林郁婷直言：「郁婷挺芋，郁守芋控請跟上」，李洋表示：「讚芋有加，吃不絕口，我愛的香芋派終於回來了」，王齊麟還大開諧音梗：「羽你香芋，我愛麥當勞香芋派」，吸引眾多粉絲球迷紛紛留言挺一串。
還釣出網紅「阿翰」也表態：「我總是芋情故縱，假裝不想吃其實超想要吃！！！」留言區再度掀起「火鍋要不要加芋頭」的討論，戰況相當精彩。
事實上，麥當勞人氣甜點「香芋派」每年只在這時刻回歸，用經典酥脆派皮包覆滿滿香甜濃郁的芋頭内餡，剛出爐的外皮一口咬下超酥脆，還吃得到裡面綿密芋泥與芋頭顆粒，內行都知道香芋派剛做好時超燙口，但又忍不住想趕快趁熱吃，連店員都會提醒「小心燙口」。今年麥當勞「香芋派」單點35元，即日起至11月12日（或售完為止）限時供應。
酥脆餅皮搭配香甜完熟香蕉餡、綿滑義式經典榛果風味巧克力醬、 經典OREO香草夾心餅乾和爆濃起司莫札瑞拉起司，還撒入法國100%天然無糖可可粉，同樣熱騰騰、甜蜜蜜的滋味攻佔消費者的胃，設計出獨特三角盒、單手拿取不沾手。全系列共五款口味可甜可鹹，10月31日前點購單片咔滋餅享嚐鮮價79元還送飲料。
做成派就可以」，逼出不喜歡香菜也討厭芋頭的視網膜，曬出柚子鄙視臉率先發難，沒想到竟引來林郁婷、李洋、王齊麟一票奧運英雄，槓上視網膜狂讚力挺香芋派，留言區戰況相當精彩。
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沒想到竟引來一票奧運英雄狂讚力挺香芋派，林郁婷直言：「郁婷挺芋，郁守芋控請跟上」，李洋表示：「讚芋有加，吃不絕口，我愛的香芋派終於回來了」，王齊麟還大開諧音梗：「羽你香芋，我愛麥當勞香芋派」，吸引眾多粉絲球迷紛紛留言挺一串。
還釣出網紅「阿翰」也表態：「我總是芋情故縱，假裝不想吃其實超想要吃！！！」留言區再度掀起「火鍋要不要加芋頭」的討論，戰況相當精彩。
事實上，麥當勞人氣甜點「香芋派」每年只在這時刻回歸，用經典酥脆派皮包覆滿滿香甜濃郁的芋頭内餡，剛出爐的外皮一口咬下超酥脆，還吃得到裡面綿密芋泥與芋頭顆粒，內行都知道香芋派剛做好時超燙口，但又忍不住想趕快趁熱吃，連店員都會提醒「小心燙口」。今年麥當勞「香芋派」單點35元，即日起至11月12日（或售完為止）限時供應。
另外，必勝客獨饗盒也搶攻甜點市場，全新推出「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」，