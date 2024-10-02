山陀兒颱風來襲，北北基桃昨晚原訂一起宣布2日是否停班課，但基隆卻搶先宣布，北北桃稍後也跟進，結果不只南部，今（22）日全台都停班課一天。因基隆市長謝國樑面臨罷免危機，13日就將投票，不少網友也到謝國樑臉書留言，「從沒看過這麼會做事又這麼帥的市長，基隆鄉親記得10/13去投，不同意罷免。」
謝國樑在臉書說，基隆市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布2日各機關學校「停止上班上課」。請各位市民朋友儘量避免外出，更不要到沿海地區活動，注意長浪及海水倒灌。如有任何需要協助的地方，請儘速與1999聯絡，市府團隊將為大家即時處理。
網友說，「請大家1013記得投下不同意罷免喔！支持好市長！」「謝謝國樑兄，因為基隆先宣佈停班課，所以雙北桃必需跟進，感恩，有你真好。」不過也有網友酸，「笑死，很怕被罷免吼？」「怕被罷免所以放假....完全是在討好選民 只要是有腦的市民們記得10/13一定要去投下同意罷免」。
其他人則反嗆，「為了大家安全著想所以停班停課，跟罷不罷免有什麼關係，不要一堆網軍在那邊帶風向，無不無聊，那些說是因為怕罷免的，到底有什麼問題」。「不想放的青鳥，有骨氣點記得準時打卡上班。」
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網友說，「請大家1013記得投下不同意罷免喔！支持好市長！」「謝謝國樑兄，因為基隆先宣佈停班課，所以雙北桃必需跟進，感恩，有你真好。」不過也有網友酸，「笑死，很怕被罷免吼？」「怕被罷免所以放假....完全是在討好選民 只要是有腦的市民們記得10/13一定要去投下同意罷免」。
其他人則反嗆，「為了大家安全著想所以停班停課，跟罷不罷免有什麼關係，不要一堆網軍在那邊帶風向，無不無聊，那些說是因為怕罷免的，到底有什麼問題」。「不想放的青鳥，有骨氣點記得準時打卡上班。」
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